FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Trumps Strafzöllen:

"US-Präsident Donald Trump versucht auch in seiner zweiten Amtszeit, was in seiner ersten nicht geklappt hat. Er will mit höheren Zöllen Arbeitsplätze ins Land holen und die Staatskassen füllen. Doch statt dessen werden die Firmen die zusätzlichen Kosten auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen und so deren Leben verteuern. Außerdem belasten die Abgaben die grenzüberschreitende Wirtschaft, wo etwa Autos während der Produktion mehrfach die Grenze überqueren. Und es könnte der Beginn eines weltweiten Handelskrieges sein, bei dem es keinen Gewinner gibt. Aber derartige Fakten belasten den notorischen Lügner Trump und seine Fans nicht. Sie schwadronieren lieber vom Beginn eines goldenen Zeitalters. Sollte Trump auch Deutschland und die EU-Staaten mit Zöllen belegen, sollten sie zurückhaltend reagieren und nur auf wenige Produkte zusätzliche Abgaben erheben. Sie würden so dagegenhalten ohne den Handelskrieg anzufachen, bei dem die Europäer mehr zu verlieren haben als die USA."/yyzz/DP/ngu