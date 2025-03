Elektrochemische Tests bestätigen die Eignung für Hochleistungsbatterien

- Ergebnisse, die mit einem Pitch-Levels (Pech) erzielt wurden, die weit unter den Industriestandards liegen und weitere Möglichkeiten zur Optimierung und Verbesserung der Eigenschaften bieten.

- Muster der Serie A für weitere Kundenansprache, Qualifizierung und Abnahmegespräche hergestellt.

5. März 2025 / IRW-Press / NGX Limited („NGX“ oder „das Unternehmen“) freut sich, einen bedeutenden Erfolg bei der Produktion von hochwertigem aktiven Anodenmaterial (Active Anode Material - AAM) im Rahmen seines laufenden Qualifizierungsprogramms bekannt zu geben. Das AAM, das aus dem veredelten Konzentrat des unternehmenseigenen Graphitprojekts Malingunde in Malawi gewonnen wird, hat erfolgreich die Schlüsselkriterien erfüllt, die für die Qualifizierung für Anwendungen in Lithium-Ionen-Batterien erforderlich sind, darunter elektrochemische Parameter, Partikelgrößenverteilung, Oberfläche, Verunreinigungen und Klopfdichte.

Bei elektrochemischen Tests mit dem CSPG wurde eine Anfangskapazität von 367 mAh/g erreicht - sehr nahe an der theoretischen Kapazität von Graphit von 372 mAh/g und deutlich über dem Premium-Marktstandard von 360 mAh/g.

Das CSPG wies physikalische Eigenschaften und Spezifikationen auf, die mit denen der besten chinesischen Referenzmaterialien vergleichbar waren, mit einem hohen Reinheitsgrad von 99,99 % und geringen Verunreinigungen, was die herausragende Qualität des Graphits von Malingunde für Anwendungen in Hochleistungsbatterien weiter hervorhebt.

Tabelle 1: Elektrochemische und charakteristische Testergebnisse Probe Anfangskapazität (mAh/g) Wirkungsgrad im ersten Zyklus (%) Malingunde CSPG 367 93.8% D50 Größe D90/D10 Klopfdichte BET Verlust bei Entzünden Fe Ca Si (Mikron) (Mikron) (g/cm3) (m2/g) % ppm ppm ppm 17,0 2,51 1,01 3,23 99,99% 8,9 12,4 1,9

NGXs Executive Director, Peter Fox, kommentierte: „Das Erreichen dieser elektrochemischen Leistungsergebnisse ist der Höhepunkt monatelanger außergewöhnlicher Arbeit unseres sehr erfahrenen technischen Teams und unserer Partner. Mit diesen Ergebnissen zeigen wir dem Markt, dass Malingunde für Anwendungen in Hochleistungsanoden geeignet ist, deren Spezifikationen mit denen des derzeit auf dem Markt befindlichen Materials vergleichbar oder sogar besser sind. NGX ist begeistert, zur Anregung weiterer Abnahmegespräche die Muster der Serie A für eine Bewertung durch die Kunden zur Verfügung zu stellen.“

ERGEBNISSE DER ELEKTROCHEMISCHEN TESTS

NGX hat zuvor erfolgreich Testarbeiten zur Optimierung des Arbeitsablaufs abgeschlossen, bei denen ein Graphitkonzentrat mit einem TGC-Gehalt von über 98 % produziert wurde. Dieses Konzentrat (siehe ASX-Meldung vom 24. Oktober 2024) wurde anschließend sphäronisiert, mit Pech beschichtet und karbonisiert, um CSPG in Vorbereitung auf elektrochemische Tests zu produzieren.

Die elektrochemische Prüfung der Leistung des CSPG wurde anschließend von einem führenden asiatischen Labor mittels Halbzellentests nach Industriestandard durchgeführt.

Tabelle 2: Malingunde PSG-Merkmale im Vergleich zur chinesischen Standard-Referenz Parameter Malingunde Chinesische Norm GB/T-24533-20191 Gütegrad I Gütegrad II Gütegrad III Ursprüngliche Kapazität mAh/g 367 ≥360 ≥360 ≥345 Effizienz im ersten Zyklus % 93,8 ≥95 ≥93 ≥91

Quelle: 1. National Standard of China - Flockengraphit (GB/T 24533-2019)

NGX erfüllt derzeit die chinesischen Standards für die Anfangskapazität (Gütegrad I) und die Effizienz des ersten Zyklus (Gütegrad II). Das Unternehmen hat eine Reihe von Verarbeitungsoptionen identifiziert, die die Effizienz des ersten Zyklus verbessern könnten. Die in diesen Tests verwendeten Pechanteile lagen deutlich unter den branchenüblichen Standards, wodurch sich eine große Chance bietet, den Pechgehalt zu optimieren, um eine Erstzyklus-Effizienz von über 95 % zu erreichen und die China-Standards der Klasse I zu erfüllen.

Dieses CSPG weist physikalische Eigenschaften auf - einschließlich Partikelgröße, Klopfdichte, BET-spezifische Oberfläche sowie Loss-on-Ignition (LOI/Verlust bei Entzünden)-Reinheiten und Restverunreinigungen -, die mit führenden chinesischen Referenzmaterialien vergleichbar sind. Insbesondere weist das CPSG geringere Verunreinigungsgrade auf, was die hervorragende Qualität des Graphits von Malingunde für Anwendungen in Hochleistungsbatterien unterstreicht.

Tabelle 3: Merkmale der Malingunde SPG und CPSG Muster D50 Größe (Mikron) D90/D10 (Mikron) Klopfdichte (g/cm3) BET (m2/g) Verlust bei Entzünden (%) Fe (ppm) Ca (ppm) Si(ppm) Malingunde Optimierter CSPG 17,0 2,51 1,01 3,23 99,99% 8,9 12,4 1,9 Malingude SPG 15,6 2,64 0,92 11,8 99,98% 4,4 14,4 2,7

Diese Ergebnisse bauen auf dem einzigartigen Vorteil von NGX auf, dass das in Malingunde im verwitterten Saprolit beherbergte Erz zu hohen Konzentratgehalten veredelt werden kann, wobei das Graphitkonzentrat mit höherem Reinheitsgrad einen erheblichen Vorteil bei der nachgelagerten Verarbeitung mit dem Potenzial für einen geringeren Reagenzienverbrauch und Umweltvorteile bei der Reinigung des Materials bietet. Die Erzielung dieser elektrochemischen Ergebnisse mit diesem Verunreinigungsprofil ist ein bedeutender Meilenstein. Diese Ergebnisse demonstrieren die nachgelagerten Verfahrensweisen für Malingunde auf kommerzieller Ebene und helfen bei der Festlegung der technischen Parameter für einen vertikal integrierten AAM-Betrieb.

Die CSPG-Proben, die aus diesem jüngsten Programm hervorgegangen sind, werden jetzt Zellherstellern und potenziellen Kunden als Muster der Serie A zur Bewertung, Beurteilung und Qualifizierung zur Verfügung gestellt.

Diese Ergebnisse sind Teil einer Reihe von Testarbeitsprogrammen, die eine Optimierung im großen Maßstab umfassten. Das Unternehmen freut sich auf weitere Optimierungsergebnisse und wertvolles Branchenfeedback im Rahmen seines Präqualifizierungsprogramms.

Abbildung 1: Rasterelektronenmikroskoaufnahme von CSPG; das aus aufbereitetem Malingunde-Konzentrat hergestellte CSPG zeigt herkömmliche kartoffelförmige Partikel.

Erklärungen der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf metallurgische Downstream-Studien beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Surinder Ghag, PhD, B. Eng, MBA, M.Sc. zusammengestellt wurden, der ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM) ist. Dr. Ghag ist als Berater für NGX Limited tätig. Dr. Ghag verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu qualifizieren. Dr. Ghag erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „projiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von NGX in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. NGX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Haftungsausschluss

In Bezug auf die Veröffentlichung von visuellen Informationen und Beschreibungen weist das Unternehmen darauf hin, dass die gezeigten Bilder nur zu allgemeinen Veranschaulichungszwecken dienen und dass die gezeigten Bilder, visuellen Methoden und die Schätzung der Mineralienhäufigkeit nicht als Ersatz für eine Laboranalyse gelten sollten und dass zur Bestimmung der Gehalte eine Laboranalyse erforderlich ist. Die visuellen Informationen geben auch keine Auskunft über Verunreinigungen oder gefährliche physikalische Eigenschaften, die für die Bewertung relevant sind.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch Peter Fox, Executive Director.

