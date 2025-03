JPMorgan erwartet im März Renk im MDax - Dax wohl unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vor drei Jahren boomt die Rüstungsbranche. Die Zeitenwende spiegelt sich auch in den wichtigsten deutschen Indizes wider. Nachdem Rheinmetall vor zwei Jahren in den Dax und der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt in den MDax aufstiegen, dürfte laut der US-Bank JPMorgan in Kürze nun auch Renk in den Index der mittelgroßen Werte aufgenommen werden. Darüber hinaus erwartet Analyst Pankaj Gupta die Aufnahme von zwei weiteren Unternehmen aus dem Nebenwerte-Index SDax in den MDax.

Im deutschen Leitindex Dax wird nach dem übernahmebedingten Abschied des Kunststoffherstellers Covestro und der Aufnahme des Dialyse-Spezialisten FMC im Dezember dagegen wohl alles beim Alten bleiben.