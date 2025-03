IXOPAY bringt Payment Account Reference-Lösung auf Markt und vertieft somit Kundeneinsicht im digitalen Handel

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 5. März 2025 / IXOPAY, ein führender Anbieter für die Zahlungsorchestrierung in Unternehmen, gab heute die Markteinführung seiner Payment Account Reference- (PAR)-Lösung bekannt, die es Händlern und Zahlungsplattformen ermöglicht, Transaktionsdaten über mehrere Zahlungskanäle und -methoden hinweg zu verknüpfen. Dies gewährt Marketing- und Kundenteams einen noch nie dagewesenen Einblick in das Kaufverhalten über alle Zahlungsmethoden hinweg, was PAR zu einem leistungsstarken Tool für die Bereitstellung individueller Einkaufserlebnisse macht, die die Kunden erwarten.

Bis dato war es für viele Händler schwierig oder sogar unmöglich, die Einkäufe ihrer Kunden über eine ständig wachsende Anzahl von Zahlungsmethoden hinweg zu verknüpfen. Die PAR-Lösung von IXOPAY, die auf dem zuerst von EMVCo entwickelten System basiert, stellt diese Transparenz wieder her und hilft Händlern dabei, stärkere Beziehungen aufzubauen und individuellere Erlebnisse zu bieten – ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Ebenso wie ein vertrauter Händler jeden Kunden wiedererkennt, verknüpft die PAR-Lösung von IXOPAY Transaktionen von ein und demselben Zahlungskonto über alle Kanäle und Zahlungsmethoden hinweg. Sie bietet einen einzigen, nicht sensiblen Identifikator, der Einkäufe im Geschäft, online, über digitale Wallets oder mit Netzwerk-Tokens miteinander verbindet. Dies gibt Händlern einen vollständigen Überblick über die Kaufaktivitäten eines Kunden, während gleichzeitig die Betrugsprävention vereinfacht und der Aufwand der Compliance verringert wird – und all das, ohne sensible PAN- (Primary Account Number)-Daten zu verarbeiten. Durch die Wiederherstellung dieser Verbindung bringt PAR das vertraute Einkaufserlebnis lokaler Geschäfte in den E-Commerce und ermöglicht es Händlern, Kunden individueller und nahtloser anzusprechen.

„PAR macht aus fragmentierten Zahlungsdaten verwertbare Erkenntnisse und fördert so eine tiefere Kundenbindung“, sagte Yasser Abou-Nasr, SVP of Product von IXOPAY. „Es bietet Händlern einen umfassenden Überblick über Transaktionen über alle Kanäle hinweg, fördert Kundenbindungsprogramme, Betrugserkennung und Abstimmungen und minimiert gleichzeitig den PCI-Umfang. Auf Branchenebene verbessert PAR die Transparenz und Interoperabilität und ermöglicht es Käufern, PSPs und Netzwerken, Zahlungen effektiver zu integrieren und dabei Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.“