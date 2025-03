Terrorismus breitet sich aus - Anschläge von Einzeltätern dominieren den Westen

LONDON, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Laut dem heute veröffentlichten 12. jährlichen Global Terrorism Index (GTI) stieg die Zahl der Länder, die einen Terroranschlag verzeichneten, von 58 auf 66. Damit kehrt sich die Entwicklung der letzten zehn Jahre um, in denen sich 45 Länder verschlechtert und 34 verbessert haben. Die vier tödlichsten Terrorgruppen intensivierten ihre Gewalt im Jahr 2024, was zu einem Anstieg der Zahl der Todesopfer um 11 % führte. Im Westen dominieren inzwischen die Anschläge von Einzelkämpfern, die in den letzten fünf Jahren 93 % der tödlichen Angriffe ausmachten.

Die wichtigsten Erkenntnisse: