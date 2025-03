Tech Mahindra transformiert den autonomen Netzwerkbetrieb mit einem neuen großen Telekommunikationsmodell, das auf NVIDIA AI Enterprise und AWS Cloud-Infrastruktur basiert

BARCELONA, Spanien, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, kündigte ein neues Multi-Modal Network Operations Large Language Model für Telekommunikationsunternehmen an, das mithilfe der NVIDIA AI Enterprise-Software und der AWS Cloud-Infrastruktur entwickelt wurde. Das Modell basiert auf dem Llama 3.1 8b-Instruktionsmodell und wurde durch Training an großen Netzwerkdatensätzen und Anwendung der neuesten generativen KI- und agentenbasierten KI-Frameworks stark an Telekommunikationsnetzwerke angepasst. Es ist darauf ausgelegt, umfangreiche strukturierte Daten (Ereignisse, Alarme, Zähler), unstrukturierte Daten (Protokolle, MOPs, SOPs, Bilder, Text, Marketing) und alle relevanten Netzwerkdaten zu verwalten, was eine proaktive Problemlösung und eine verbesserte Servicequalität ermöglicht.

Dieses Modell ermöglicht die Umwandlung herkömmlicher Telekommunikationsnetze in vollständig autonome Netze (L4 und höher). Während Telekommunikationsunternehmen KI-Anwendungsfälle mit einem transaktionalen Ansatz implementiert haben, erfordert die Erzielung einer echten betrieblichen Effizienz eine ganzheitliche Einbettung von KI-Fähigkeiten in das Netzwerk. Tech Mahindra arbeitet mit NVIDIA und AWS zusammen, um diesen Übergang zu erleichtern und der Telekommunikationsbranche dabei zu helfen, das volle Potenzial der KI für eine verbesserte Leistung und operative Exzellenz zu nutzen. Diese Zusammenarbeit vereint die Netzwerkautomatisierungsplattform netOps.ai von Tech Mahindra, das Tech Mahindra Optimized Framework TENO, das NVIDIA AI Enterprise-Software, einschließlich NVIDIA NeMo und NIM-Mikrodienste, integriert, mit dem Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), der Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) und dem Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) von AWS. Dieses Modell ermöglicht es Telekommunikationsbetreibern, ihre Netze in absichtsbasierte Netze umzuwandeln, die die Prinzipien von selbstfahrenden Netzen (Zero x und Self x) verkörpern.