SANY Group sichert sich Position im EU-Anzeiger für FuE-Investitionen der Industrie 2024, der so genannten Global Innovation Leaders List

SHANGHAI, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Der jüngste EU-Anzeiger für FuE-Investitionen der Industrie 2024, der von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde, zeigt, dass SANY Group, ein führender chinesischer Hersteller von Maschinen und Anlagen, weltweite Anerkennung für seine Innovationsfähigkeit erhalten hat. Drei ihrer börsennotierten Tochtergesellschaften – SANY Heavy Industry, SANY International und SANY Renewable Energy – belegten aufgrund ihrer herausragenden F&E-Investitionen und ihrer technologischen Kompetenz weltweit die Plätze 313, 863 und 1508. Besonders hervorzuheben ist, dass SANY Heavy Industry seinen Status als Chinas führendes Unternehmen im Baumaschinensektor in Bezug auf die Anstrengungen, die es in Forschung und Entwicklung investiert hat, beibehalten hat.

Der Anzeiger, ein maßgeblicher jährlicher Bericht, der von der Europäischen Kommission seit 2004 veröffentlicht wird, verfolgt die Innovationstrends bei den weltweit führenden 2000 Herstellern (die 85 % der weltweiten FuE-Investitionen mit 1,26 Billionen Euro im Jahr 2023 repräsentieren). Unter den 579 chinesischen Unternehmen, die in der Liste aufgeführt sind, hat SANY Group bemerkenswerte technologische Fähigkeiten bewiesen: Die Tochtergesellschaften SANY Heavy Industry, SANY International und SANY Renewable Energy belegten im chinesischen F&E-Ranking die Plätze 63, 207 sowie 396 und unterstrichen damit den Erfolg der „R&D-first"-Philosophie der Gruppe.

SANY Heavy Industry, ein wichtiger Akteur im Baumaschinensektor, setzt auf Innovation als Leitprinzip. Das Unternehmen entwickelt ein so genanntes „zukunftsorientiertes Produktivitätssystem", das auf Globalisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung ausgerichtet ist. Im Jahr 2023 investierte SANY rund 810 Millionen Dollar (5,865 Milliarden Yuan) in Forschung und Entwicklung. Diese Mittel dienten der Weiterentwicklung von Anlagen für erneuerbare Energien, intelligenten Bausystemen und der Ausweitung des globalen Produktangebots. Im Laufe des Jahres erhielt das Unternehmen 1533 Patentgenehmigungen, von denen mehr als 55 % auf neue Erfindungen entfielen.

Geleitet von Chinas „Dual-Carbon"-Ziel (Kohlenstoffspitzenwert und Kohlenstoffneutralität) hat SANY Group ihre grüne Technologierevolution beschleunigt: Elektro-Mischfahrzeuge, wasserstoffbetriebene Bergbau-Lkw und andere kohlenstoffarme Geräte erreichten den Meilenstein der Massenproduktion. Die Gruppe leistete auch Pionierarbeit bei branchenverändernden Innovationen wie dem weltweit ersten ferngesteuerten 5G-Bagger und unbemannten Straßenwalzenflotten. Das Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk erstreckt sich mittlerweile über 12 Länder und Regionen, darunter China, die USA, Deutschland sowie Indien, und ermöglicht so rund um die Uhr globale kollaborative Innovationen.

Branchenanalysten gehen davon aus, dass das Engagement von SANY Group, die jährlichen F&E-Ausgaben bei über 5 % des Umsatzes zu halten, in Verbindung mit der Kommerzialisierung ihrer hochmodernen Technologien für den digitalen Zwilling und die AIoT-Plattform ein nachhaltiges Wachstum ihrer globalen Expansion fördern wird. Die Gruppe will ihre F&E-Effizienz um 30 % in den nächsten drei Jahren steigern und damit ihren Wandel von „Made in China" zu „Intelligent designt für die Welt" beschleunigen.

