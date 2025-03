CordenPharma erweitert Peptid-Plattform mit mehr als 500 Millionen Euro Greenfield-Anlage in der Region Basel in der Schweiz CordenPharma tätigt in den nächsten drei Jahren eine Rekordinvestition von mehr als 1 Mrd. € in den Auf- und/oder Ausbau kleiner, mittlerer und großer Peptidproduktionsanlagen in Europa und den USA.In der Schweiz wird CordenPharma mehr als 500 …