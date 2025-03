Trintech baut seine Marktführerschaft weiter aus und sorgt für rekordverdächtige Auftragseingänge

DALLAS,, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter cloudbasierter Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, baut seine Marktführerschaft und globale Präsenz im Geschäftsjahr 2025 (zum 31. Januar 2025) weiter aus. Angeführt von der zunehmenden Akzeptanz des Trintech-Portfolios an Abstimmungs- und Finanzabschlusslösungen hat Trintech rekordverdächtige Verkaufszahlen erzielt -– ein Beweis für das bewährte Lösungsportfolio des Unternehmens, welches auf modernsten Innovationen und Technologien basiert und von einem engagierten, kunden- sowie partnerorientierten Team unterstützt wird.

„Mit neuen Kunden, erweiterten Einsätzen, stärkeren Partnerschaften, neuen Niederlassungen in Indien und mehreren technologischen Fortschritten, insbesondere im Zusammenhang mit der KI-Entwicklung, könnte ich nicht stolzer auf die Leistungen sein, die wir in diesem Geschäftsjahr erreicht haben", sagte Darren Heffernan, Chief Executive Officer von Trintech. „Ich bin besonders stolz auf die Zunahme der im letzten Jahr unterzeichneten neuen Logos, darunter ein Fortune 50-Kraftpaket. Unsere Kundschaft und Partner bestätigen uns immer wieder, dass Trintech aufgrund unserer marktführenden Matching-Engine und unserer hervorragenden Kundenerfahrung die Lösung der Wahl für die Automatisierung von Abstimmungs- und Finanzabschlüssen ist. Die Dynamik ist stark und wird immer stärker – die Unternehmen wollen sich für die Zukunft rüsten und Trintech ist die Antwort darauf."

Trintech hat ein rekordverdächtiges Jahr für den Erwerb neuer Logos hinter sich. Zu den repräsentativen Kunden in den Regionen Nord- und Südamerika, EMEA und APAC, welche die Lösungen von Trintech im Geschäftsjahr 25 entweder eingeführt oder erweitert haben, gehören Ascent Hospitality Management, Allwyn Entertainment, Binance Asia Services Pte, Cracker Barrel Old Country Store, FrieslandCampina Cheese & Butter, HomeToGo, Insomnia Cookies, KBP Brands, Purdue Federal Credit Union und WK Kellogg Co, um nur einige zu nennen.

Trintechs Fokus auf die Kultivierung eines wegweisenden Partner-Ökosystems ist weiterhin erfolgreich. Mit einem verstärkten Fokus auf unsere Partnerschaft mit Workday – dem weltweit am schnellsten wachsenden ERP-Anbieter, der von KI angetrieben wird – wurde Trintech zum Connect Platinum Innovation Partner ernannt, trat dem Built on Workday Programm bei und erhielt 3 Workday Packaged Solution Badges im Workday Marketplace im GJ25. Die Partnerschaft von Trintech und Workday hilft neuen und bestehenden gemeinsamen Kunden mit erstklassigen Abstimmungs- und Finanzabschlussprozessen den ROI zu steigern.