Historisches Finanzpaket hilft Dax wieder auf die Beine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den starken Schwankungen der vergangenen Tage macht der Dax am Mittwoch wohl wieder mit deutlichen Kursgewinnen weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart zwei Prozent höher auf 22.765 Punkte. Den Anstoß dazu gab ein historisches Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur, das am Vorabend von der Union und der SPD geschnürt wurde. Danach zogen die Dax-Indikationen an.

Hinzu kommt auf internationaler Ebene, dass es nach dem Eklat im Weißen Haus wieder Zeichen für eine Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj gibt. In einer Ansprache vor beiden Kammern des US-Parlaments hat Trump derweil seine eigene Arbeit in den ersten Amtswochen als beispiellos erfolgreich angepriesen. Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der Zollstreit mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko kamen nur am Rande vor.

Der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos schrieb mit Blick auf den Dax, der deutsche Leitindex habe "in den letzten beiden Handelstagen ein wahrliches Wechselbad der Gefühle" erlebt. Auf eine Rüstungs- und Autorally am Montag, die ihn erstmals über 23.000 Punkte trieb, folgte am Dienstag die Angst vor einem globalen Handelskrieg. Dies hatte den größten Tagesverlust seit drei Jahren ausgelöst. Laut Utschneider hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend des Dax trotz dieser Verwerfungen bestätigt./tih/jha/