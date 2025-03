Deutliche Kursgewinne erwartet

USA: - DOW FÄLLT WEITER - Die US-Zollstreitigkeiten zwischen wichtigen Handelspartnern haben den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag letztlich erneut belastet. Ein Erholungsversuch im Tagesverlauf scheiterte, da der Verkaufsdruck zum Handelsschluss wieder zugenommen hatte. China und Kanada reagierten auf die neuen US-Importzölle ihrerseits mit Gegenzöllen. Auch Mexiko stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht, ließ die Details zunächst aber offen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hatte bereits vor dem Inkrafttreten der US-Zölle Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt. China teilte mit, man werde ab dem 10. März zusätzliche Zölle vor allem auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA erheben. Beim Dow stand am Ende ein Minus von 1,55 Prozent auf 42.520,99 Zähler.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Trotz drohender Handelskonflikte und Problemen im Inland will China in diesem Jahr laut einem Arbeitsbericht der Regierung erneut ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent erzielen. Das Ziel gilt in Anbetracht der ökonomischen Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und der Streitigkeiten mit internationalen Handelspartnern als ambitioniert. China signalisiert mit dem Ziel Beobachtern zufolge, dass es Geld in die Hand nehmen will, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Der Hang Seng in Hongkong legte zuletzt um 2,3 Prozent zu und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien stieg um 0,4 Prozent. In Japan gewamm der Leitindex Nikkei-225 0,3 Prozent.

^

DAX 22.326,81 -3,54%

XDAX 22.675,90 -1,62%

EuroSTOXX 50 5.387,31 -2,77%

Stoxx50 4.718,44 -1,90%



DJIA 42.520,99 -1,55%

S&P 500 5.778,15 -1,22%

NASDAQ 100 20.352,53 -0,36%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 130,72 -0,08%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0639 0,29%

USD/Yen 149,67 0,39%

Euro/Yen 159,23 0,67%°



BITCOIN:



^

Bitcoin 87.121 -0,14%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



^

Brent 70,83 -0,21 USD WTI 67,71 -0,55 USD°

/jha/