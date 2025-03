Adidas setzt auf weiteres Wachstum

(Im ersten Absatz, letzter Satz muss es beim Umsatz korrekt 23,7 Milliarden Euro rpt Milliarden Euro heißen)

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas erwartet trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfeldes ein weiteres Wachstum im laufenden Jahr. Dies dürfte sich jedoch im Vergleich zu 2024 etwas abschwächen. So soll der Umsatz 2025 währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Die Marke Adidas soll dabei mindestens um zehn Prozent wachsen. Dabei sind keine Umsätze mit Yeezy-Produkten mehr enthalten, nachdem im vergangenen Jahr die restlichen Bestände aus der gekündigten Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper Kanye West abverkauft wurden. 2024 hatte Adidas nochmals rund 650 Millionen Euro mit den Produkten erlöst, insgesamt legte der Umsatz währungsbereinigt um 12 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro zu.

Die Profitabilität soll sich weiter verbessern. So geht Adidas von einer Steigerung des Betriebsergebnisses auf 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro aus, nach 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Investitionen für Marketing und Vertrieb sollen erhöht werden. "Ich denke, dass wir für 2025 sehr gut aufgestellt sind", kommentierte Konzernchef Björn Gulden. Zudem werde das Unternehmen "weitere Fortschritte" auf dem Weg zu einer operativen Marge von zehn Prozent machen. 2024 verbesserte Adidas die Marge um 4,4 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. Die Herzogenauracher hatten Ende Januar bereits vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt./nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,09 % und einem Kurs von 230,4 auf Lang & Schwarz (05. März 2025, 07:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -1,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,05 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 42,79 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -1,63 %/+28,31 % bedeutet.