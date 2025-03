ZTE legt Fokus auf „Katalysierung intelligenter Innovationen" und macht sich die Kraft der KI zunutze

BARCELONA, Spanien, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, nimmt vom 3. bis zum 6. März unter dem Motto „Catalyzing Intelligent Innovation" („Intelligente Innovation katalysieren") am MWC Barcelona 2025 teil. In Zusammenarbeit mit Industriepartnern wird ZTE die tiefe Integration von KI und Konnektivität vorantreiben, intelligente Innovationen beschleunigen und gemeinsam eine hocheffiziente, intelligente und umweltfreundliche Zukunft gestalten.

Der Stand von ZTE befindet sich in Halle 3, Platz 3F30, auf der Fira Gran Via, wo das Unternehmen innovative Lösungen zur Integration von Konnektivität und KI in sechs zentralen Ausstellungsbereichen vorstellen wird: „Ultra-Efficient Mobile Network", „All-Optical World", „AI-Inspired Value", „Engines of Intelligence", „Infinite Future" und „Smart Life".

Ultra-effizientes mobiles Netzwerk und rein optisches Netzwerk: Zweigleisige Rekonstruktion der Netzproduktivität

Mit Blick auf die grundlegenden Netzanforderungen von Betreibern wird ZTE aufzeigen, wie ultraeffiziente Mobilfunknetze der nächsten Generation und rein optische Netze genutzt werden können, um ein modernes, zukunftssicheres Grundlagennetz mit hoher Effizienz und geringem Kohlendioxidausstoß aufzubauen.

Im Bereich der Mobilfunknetze ist ZTE weiterhin führend in der UBR-Innovation und bringt die branchenweit erste TDD+FDD-Dual-Mode-Massive-MIMO-AAU und 400M OBW-Ultrabreitband-AAU auf den Markt. Damit entstehen ultra-vereinfachte, hocheffiziente und umweltfreundliche Standorte. Mit Blick auf Innenräume und landwirtschaftliche Netzwerkszenarien stellte ZTE mehrere neue Lösungen vor, die eine umfassende Abdeckung des Datenverkehrs ermöglichen. Mit dem Ziel, der Entwicklung von 5G-A neuen Schwung zu verleihen, treibt ZTE die Innovation in der Satellitenkommunikation von Air to Ground (ATG) und nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN) voran, um das „Space-Air-Ground Integrated Network" (SAGIN) aufzubauen, das eine allgegenwärtige Konnektivität ermöglicht.