Comviva führt die nächste Generation MobiLytix Rewards ein, um eine KI-gesteuerte SaaS-Kundenbindungsplattform anzubieten

Die moderne SaaS-Kundenbindungsplattform bietet einen dynamischen, datengesteuerten Ansatz mit nahtloser Integration über Web-, Mobil- und In-Store-Kanäle, um dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Plattform dient als leistungsfähiges Instrument zur Förderung der Kundenbindung und zur Steigerung des Umsatzes. Basierend auf AWS' sicherer und flexibler Cloud-Infrastruktur gewährleistet die Plattform Datensicherheit sowie Datenschutz und sorgt für Transparenz sowie Vertrauen in die Transaktionen und Kundeninteraktionen des Treueprogramms.

Die MobiLytix Rewards-Plattform ermöglicht maßgeschneiderte Programme mit Echtzeit-Punkten, Sofortprämien, dynamischer Stufenkonfiguration, mehreren Geldbörsen, Gamification, robusten Dashboards, flexibler Berichterstattung und Prämien für zahlreiche Kategorien. Es handelt sich um eine branchenunabhängige Plattform, die einfache und komplexe Anwendungsfälle über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg abdeckt: Akquise, Bindung, Retention und Markenbefürwortung.

Amit Sanyal, EVP & COO, Martech Solutions bei Comviva, sagte: „Wir sind stolz darauf, unsere Next Gen MobiLytix Rewards vorzustellen, eine bahnbrechende Lösung, die fortschrittliche KI-Funktionen nutzt, um die Kundenbindungslandschaft zu verändern. Diese Einführung unterstreicht unser Bestreben, unserer Kundschaft hochmoderne Tools zur Verfügung zu stellen, die das Kundenengagement fördern und sinnvolle, personalisierte Erfahrungen schaffen. Durch die Integration der AWS-Cloud-Infrastruktur gewährleistet MobiLytix Rewards 5.0 eine robuste und skalierbare Plattform für die Pflege intensiver Kundenbeziehungen auf der ganzen Welt."

Michael Wright, Geschäftsführer von Gourmet Food Stores, Ägypten, kommentierte den Erfolg des Treueprogramms und sagte: „Wir haben ein strategisch konzipiertes, dynamisches, mehrstufiges Treueprogramm eingeführt, das auf MobiLytix Rewards von Comviva basiert, in der AWS Cloud gehostet wird und hervorragende Ergebnisse liefert. Durch das Angebot von hyperpersonalisierten Erlebnissen und verbessertem Nutzen hat das Programm die Kundenbindung gestärkt, die Markenwahrnehmung erhöht und zu einem erheblichen Umsatzwachstum geführt."

Comviva wurde kürzlich zum Visionär im Gartner Magic Quadrant 2024 für AI in CSPs Customer and Business Operations ernannt. Die Vision von Comviva ist es, die Telekommunikationsbranche zu revolutionieren, indem die transformative Kraft von KI und generativer KI genutzt wird. Mit KI-Anwendungsfällen in seinen MobiLytix-Lösungen ermöglicht Comviva Unternehmen die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Echtzeit-Personalisierung sowie kontextabhängigen Kundenerlebnissen.

Die „MobiLytix Rewards"-Plattform bedient derzeit über 120 Millionen Endkunden und verfügt über einen umfangreichen globalen Prämienkatalog mit über 10 Millionen Artikeln. Die Plattform ist in 15 Ländern im Einsatz und vergibt wöchentlich mehr als 8 Milliarden Prämienpunkte, was ihre globale Wirkung und Reichweite unterstreicht.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/5050412/Comviva_Logo.jpg

