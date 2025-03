Kampf um Aufwärtstrend

Der US-Konzern verkaufte im Zeitraum Januar und Februar 93.926 in China gefertigte Fahrzeuge, was einem Minus von 28,7 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Dabei sank der Februar-Absatz mit 30.688 Autos auf den tiefsten Stand seit August 2022, wie Daten des Branchenverbands China Passenger Car Association (CPCA) zeigen. Zum Vergleich setzte der chinesische Rivale BYD im vergangenen Monat 90,4 Prozent mehr ab, rund 614.679 Fahrzeuge. Außerdem exportiert Tesla seine in China gefertigten E-Autos in andere Märkte, allein in Europa gingen die Verkäufe im Januar um 45 Prozent zurück.

Dieses Zahlenwerk ging an der Tesla-Aktie natürlich nicht spurlos vorbei, seit dem Dezemberhoch bei 488,54 US-Dollar hat die Aktie in der Spitze um 46 Prozent auf 270,00 US-Dollar nachgelassen und sich in den Bereich einer äußerst wichtigen Kreuzunterstützung begeben. Zeitgleich wird jetzt ein seit April letzten Jahres bestehender Aufwärtstrend getestet. Ein Bruch dessen würde folglich ein neuerliches Verkaufssignal generieren, dieses dürfte nach aktueller Lesart in den Bereich um 212,96 US-Dollar talwärts reichen, da noch einige Kurslücken aus der jüngeren Vergangenheit weit offen stehen. Spätestens ab 200,00 US-Dollar sollten Bullen jedoch wieder durchgreifen und für eine technische Gegenbewegung auf der Oberseite sorgen. Um das drohende Verkaufssignal noch abzuwenden, würde es in der Tesla-Aktie Kurse von über 360,00 US-Dollar bedürfen, Ziele könnten dann bei 373,00 und darüber 414,50 US-Dollar ausgerufen werden. Aktuell stehen die Chancen für ein derartiges Szenario vergleichsweise ungünstig.