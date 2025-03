DAX ergibt sich fallenden US-Märkten

Bereits in den letzten Tagen war der Sprung des von CNN ermittelten Fear & Greed Index in den Bereich von „Extreme Fear“ zu beobachten gewesen und ist zu Beginn dieser Woche sogar noch ein Stück weit angewachsen. Sechs von sieben Teilkomponenten des Fear & Greed Index zeigen extreme Angst an.

Für den DAX gelten auf der Unterseite die Tiefs der letzten beiden Wochen als wichtiger Support. Rutscht der Index signifikant unter 22.100 Punkte ab, könnte eine Zwischenkorrektur in Richtung 21.513 bis 21.800 oder sogar 21.100 bis 21.200 Punkte einsetzen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite bedarf es eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 23.150 Punkten, damit der nächste Zielbereich um 24.167 Punkten in Angriff genommen werden kann. Unter den aktuellen Umständen erscheint ein solches Szenario jedoch wenig wahrscheinlich.