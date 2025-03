Bayer erwartet 2025 weiteren Rückgang des operativen Gewinns

the_syndrom schrieb 28.02.25, 09:08

bleibt zu hoffen. Ich erinnere aber an FMC Corp, die vor kurzem mit Ihrem Ausblick den Markt geschockt hatten und 30% eingebrochen sind.



Die Zahlen selbst erwarte ich, nicht zuletzt aufgrund des besser als prognostizierten Dollars am oberen Ende der Prognose, aber beim Ausblick bin ich skeptisch. Bayer darf sich hier nicht wieder erlauben, Fantasieprognosen abzugeben (wie Hr.Oelrich beim Pharmaday vor 1-2 Jahren, mit den prognostizierten Milliardenumsätzen des später gefloppten Hoffnungsträgers), und ob sie wirklich schon an dem Punkt sind, eine belastbare positive Prognose vorzustellen, wage ich noch zu bezweifeln.



Der einzige mögliche Kurstreiber ist derzeit aus meiner Sicht die Hoffnung auf Fortschritte im Rechtskomplex, und da gab es - außer dem positiver als befürchteten PCB-Urteil sowie der Berufungsverhandlung keine Veröffentlichungen. (was nicht heißt, daß im Hintergrund nicht gearbeitet wird, und die dax-outperformance in den letzten Tagen nicht auch "Gründe" haben könnte.)



mein Fazit: sollten die Zahlen und insbesondere der Ausblick nicht deutlich positiv überraschen, wird es wohl erstmal wieder konsolidieren. bei einer negativen Überraschung, Abfahrt nach unten...