SMA Solar will 2025 wieder operativ Geld verdienen - Verlust in 2024

Avat-vila schrieb 11.02.25, 07:35

Eine Firma wie SMA Solar dürfte eigentlich alleine schon aus sicherheitspolitischen Aspekten nicht von der Bildfläche verechwinden. Wir schlittern aktuell energiepolitisch von einer russischen Gasabhängigkeit in eine chinesische EE-Abhängigkeit und China ist nunmal ein Akteur, der die Systemrivalität aktiv vorantreibt und befeuert. In Sachen Kommunikation ist man mit dem Huaweiverbot aufgewacht, aber im EE-Sektor lassen wir uns Europäer wieder teilweise von Dumpingpreisen systemrelevante Bereiche kaputt machen. 1. verlieren wir Know-how 2. Produktionsstätten 3. vergessen, dass jede chinesische Firma mit der kommunistischen Partei zusammenarbeiten muss. Die hat somit Zugriff auf Bereiche, in der sie es bei uns lieber nicht haben sollten. Bei einem Fernseher oder einer Waschmaschine ist das egal, aber in einem Bereich, auf den unsere Energieproduktion fusst, kann das bei einem offen ausbrechenden Konflikt existenziell werden.



Wir lassen uns mal wieder von billigen Preisen blenden und begeben uns mal wieder in eine Abhängigkeit einer uns nicht wohl gesonnen Gegenpartei.



Alleine deswegen muss Europa Firmen wie SMA eine Existenzgrundlage ermöglichen