Trump will Halbleiter-Subventionen streichen! Weiterer Schock für Chip-Aktien?

In seiner Rede vor dem US-Kongress bezeichnete Trump das Gesetz am Dienstagabend als "horrible, horrible thing" und forderte den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, auf, es abzuschaffen. Die verbleibenden Mittel sollten stattdessen zur Schuldentilgung oder für andere Zwecke verwendet werden. Seine Worte fanden Beifall, obwohl das Gesetz noch vor drei Jahren mit breiter Zustimmung verabschiedet worden war.

US-Präsident Donald Trump hat sich für die Abschaffung des 52,7 Milliarden US-Dollar schweren Subventionsgesetzes für Halbleiterchips ausgesprochen. Der Chips and Science Act hatte Investitionen von mehr als 400 Milliarden US-Dollar von Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Intel zur Folge, wie Bloomberg berichtet.

Interessanterweise unterstützte Vizepräsident JD Vance Trumps Forderung, obwohl sein Heimatstaat Ohio stark von dem Gesetz profitiert hat, unter anderem durch ein großes Intel-Projekt.

Schlüsselinstrument der US-Industriepolitik

Der Chip Act gilt als eine der wichtigsten industriepolitischen Maßnahmen der USA seit Jahrzehnten. Es umfasst 39 Milliarden US-Dollar an direkten Zuschüssen sowie Kredite und Steuergutschriften in Höhe von 25 Prozent, um die heimische Halbleiterproduktion zu stärken. Zusätzlich wurden 11 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung bereitgestellt. Ziel ist es, die Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern zu verringern, da Halbleiter eine Schlüsselrolle in zahlreichen Technologien von Smartphones bis hin zu Rechenzentren spielen.

Trump unterstützt zwar das generelle Ziel, die US-Chipproduktion zu stärken, hält das Gesetz aber für den falschen Ansatz. Stattdessen setzt er auf Importzölle als Hebel, um innländische Investitionen anzukurbeln. Er kündigte an, dass bereits im kommenden Monat neue Zölle auf Chips verhängt werden könnten. Unternehmen, die die Zölle umgehen wollten, sollten ihre Produktionsstätten in den USA errichten, so Trump.

TSMC-Investitionen und Unsicherheit über bestehende Förderzusagen

Am Montag betonte Trump, dass seine Zollpolitik bereits Früchte trage. Er verwies auf die Ankündigung von TSMC, weitere 100 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, was die Gesamtzusage des Unternehmens auf 165 Milliarden US-Dollar erhöhe. "Wir geben ihnen kein Geld", sagte Trump. "Wichtig war ihnen nur, dass sie keine Zölle zahlen mussten."

Wie genau sich diese Aussage auf TSMC auswirken wird, ist unklar. Bereits in Trumps erster Amtszeit hatte das Unternehmen den Bau einer 12 Milliarden Dollar teuren Fabrik in den USA angekündigt, die unter Präsident Biden auf drei Fabriken erweitert wurde. Zudem erhielten TSMC, Samsung und SK Hynix umfangreiche Zusagen aus dem Chip Act, darunter 6,6 Milliarden US-Dollar an direkten Subventionen und 5 Milliarden US-Dollar an Krediten für TSMC.

Unklar ist, ob Trump bereits ausgezahlte Gelder zurückfordern oder nur weitere Zahlungen stoppen will. Handelsminister Howard Lutnick bestätigte, dass keine weiteren staatlichen Gelder für neu angekündigte TSMC-Projekte vorgesehen seien. Experten befürchten, dass ein Rückzug aus dem Chip-Gesetz die Standortentscheidung von TSMC beeinflussen könnte. "Einer der Hauptvorteile von TSMC war die Produktion in Taiwan mit niedrigen Arbeits- und Baukosten und staatlicher Unterstützung", sagte Xin-Yao Ng, Investment Director bei abrdn. "In den USA sind die Bedingungen völlig anders, deshalb waren die Subventionen wichtig."

Vertragliche Verpflichtungen auf dem Prüfstand

Unter der Biden-Administration haben 20 Unternehmen verbindliche Fördervereinbarungen im Rahmen des Chip Act unterzeichnet, darunter TSMC, Intel, Samsung und Micron Technology. Nach Angaben des Handelsministeriums decken diese Vereinbarungen bereits mehr als 85 Prozent der verfügbaren Fördermittel für die US-Halbleiterproduktion ab. Eine Trump-Regierung könnte jedoch versuchen, die Vertragsbedingungen zu ändern. Bloomberg berichtet, dass Handelsminister Lutnick bereits die rechtliche Grundlage für eine mögliche Rückforderung geprüft hat.

Die Unsicherheit bleibt hoch. Eine Sprecherin von GlobalWafers, die 406 Millionen US-Dollar aus dem Chip-Gesetz für Fabriken in Texas und Missouri erhalten hat, betonte, dass das Unternehmen an seiner Expansionsstrategie festhalten wolle. Sollte das Gesetz jedoch geändert werden, müsse eine Neubewertung erfolgen. "Wir würden dann die Nachfrage auf dem US-Markt, die Preisentwicklung und mögliche Zölle für eine Produktion außerhalb der USA neu bewerten".



Geht die Talfahrt bei Chip-Aktien weiter?

Chip-Aktien gerieten zuletzt deutlich unter Druck. Nvidia verlor innerhalb von fünf Tagen rund 8,5 Prozent. Intel verlor im gleichen Zeitraum rund 7,5 Prozent und TSCM mehr als 4 Prozent. Sollte Trump tatsächlich Subventionen für die Chipindustrie kürzen, könnte dies Chip-Aktien negativ beeinflussen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion