Gold stabil

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.925 auf 2.917 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 2.918 $/oz um 18 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich etwas freundlicher.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Handelsblatt, Titelseite 05.03.25: „Entscheidendes Land für die Sicherheit Europas ist Deutschland, das über große Finanzreserven verfügt“.



Kommentar: Die Propaganda, um der Bevölkerung die Bankenrettungsneuverschuldungspakete zu verkaufen, wird immer unverschämter (vgl. Vortrag Edelmetallmesse München 2022: „Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden. Die Banken werden über die Gewinnspanne bei der Vergabe der neuen Kredite permanent gerettet. Neue Rettungspakte „egal für was“ müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden. Diese Kredite werden nie zurückbezahlt und finanzieren die Banken bis zur Währungsreform“ (http://www.stabilitas-fonds.de/files/Vortrag_Muenchen_2022.pdf).





Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (88.181 Euro/kg, Vortag 89.079 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 32,10 $/oz, Vortag 31,81 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 966 $/oz, Vortag 949 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 940 $/oz, Vortag 914 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 71,04 $/barrel, Vortag 70,67 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Der Xau-Index verbessert sich um 0,8 % oder 1,3 auf 155,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross 3,1 %. Agnico gibt 0,2 % nach. Bei den kleineren Werten können Northern Dynasty 5,8 % und Vista 5,1 % zulegen. Belo Sun fallen 14,6 % und I-80 um 4,5 %. Bei den Silberwerten steigen Silver Bull 7,7 % und Fresnillo 3,5 %. Bear Creek fallen 26,7 % (Kapitalerhöhung) und Metallic 5,3 %

