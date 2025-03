Aktie als sicherer Hafen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Deutsche Börse AG aufgrund erfolgreicher Transaktionen im Bereich der Kapitalmarktdienstleistungen und Fusionen einen bisher unerreichten Zugewinn. Das Unternehmen schaut nach einem Rekordjahr optimistisch in die Zukunft. Eine wohlwollende Dividendenpolitik trägt dazu bei, die Aktionäre zufriedenzustellen und ihr Interesse an der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Es ist vorgesehen, dass den Aktionären eine Dividende in Höhe von 4 Euro pro Aktie ausgeschüttet wird, was einer Erhöhung um 20 Cent entspricht. Es handelt sich um die zehnte aufeinanderfolgende Erhöhung der Dividende. Darüber hinaus beabsichtigt die Deutsche Börse, eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro zurückzukaufen, was ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs hat.

Seit Juni 2012 befindet sich die Aktie der Deutschen Börse in einer Aufwärtssequenz. Im kleineren Maßstab betrachtet hat der Kurs seit Ende Oktober 2023 einen intakten Aufwärtstrend gebildet, wobei ab Anfang August 2024 die Bullen noch einmal für einen Kursgewinn von 45 Prozent verantwortlich sind. Die Maßnahmen der Konzernleitung, wie stetiges Erhöhen der Dividende und Aktienrückkäufe, unterstützen die Marschrichtung nach oben. Dennoch wäre es nicht verwunderlich, wenn nach der Kursjagd wieder Gewinnmitnahmen die dominante Rolle spielen würden. Endogen, ohne große Nachrichten von außen, könnte der Kurs bis zum Level von 233,00 Euro nachgeben. Doch es ist auch ein Szenario denkbar, in dem Wertpapiere der Deutschen Börse als ein möglicher sicherer Hafen im zunehmenden globalen Handelskonflikt zwischen den drei großen Wirtschaftsräumen spielen könnten. So ist das Kerngeschäft der Börse nicht von Zöllen tangiert. In dieser Abfolge von Ereignissen könnte der Kurs aus heutiger Sicht noch bis zum Level von 288,00 Euro ansteigen. Durch die fundamentale Brille betrachtet ist das erwartete KGV 2025 mit 22,65 im historischen Vergleich am oberen Rand der historischen Ausprägungen lokalisiert.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die aktuellsten Kursbewegungen zeigen steil nach oben. Ein möglicher Grund könnte die Kurspflege des Managements wie Aktienrückkäufe und Dividendensteigerungen sein. Mit einem Open End Turbo Long (WKN VC2CED) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Deutschen Börse AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,48 profitieren. Das Ziel sei bei 288,00 Euro angenommen (8,85 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 233,00 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,35 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VC2CED Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,69 – 5,71 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 199,52 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 199,52 Euro akt. Kurs Basiswert: 255,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 8,85 Euro Hebel: 4,48 Kurschance: + 54 Prozent Quelle: Vontobel

