Deutsche Anleihen auf Talfahrt - Historisches Finanzpaket belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch mit der Aussicht auf einen deutlichen Anstieg der Verschuldung in Deutschland kräftig nachgegeben. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,50 Prozent auf 130,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug stark um 0,20 Prozentpunkte auf 2,69 Prozent. Zeitweise stieg die Rendite bis auf 2,71 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit November 2023. Auch in den übrigen Staaten der Eurozone ging es mit den Renditen zum Teil deutlich nach oben.

Bereits am Dienstag waren die Kurse mit der Erwartung von stark steigenden Schulden in Deutschland kräftig gefallen, während die Renditen nach oben schossen. Zuvor hatten sich die Verhandlungsführer von Union und SPD auf ein historisches Finanzpaket für eine Aufrüstung der Bundeswehr und für eine Verbesserung der Infrastruktur geeinigt. Union und SPD wollen zum einen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben lockern. Außerdem soll ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden.

"Spekulationen auf steigende Bundemissionen belasten den Rentenmarkt massiv und führen zu einem Renditeanstieg", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Nach Einschätzung von Anleihe-Experten der Commerzbank könnte das von Union und SPD geplante Finanzpaket am Ende sogar mehr neue Schulden bedeuten als frühere Medienberichte über ein kombiniertes Paket für Verteidigung und Investitionen in Höhe von 900 Milliarden Euro. "Diese beeindruckenden Pläne unterstreichen, dass die Verantwortlichen nicht kleckern, sondern klotzen wollen, wodurch in den kommenden Jahren die Grenzen der Finanzierungskapazitäten an den Anleihemärkten auf die Probe gestellt werden könnten", schreiben die Experten der Commerzbank./jkr/jha/