Wachstumsziel Chinas kommt gut an

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Günstige Signale aus China stabilisierten die Märkte trotz mäßiger Vorgaben der Wall Street.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf das neue Wachstumsziel für China. Trotz drohender Handelskonflikte und Problemen im Inland will das Land in diesem Jahr erneut ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent erzielen. Das geht aus dem Arbeitsbericht der Regierung hervor. Das Ziel gilt in Anbetracht der ökonomischen Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und der Streitigkeiten mit internationalen Handelspartnern als ambitioniert. China signalisiert mit dem Ziel Beobachtern zufolge, dass es Geld in die Hand nehmen will, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.