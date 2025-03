Zwischen Reagenzglas und Algorithmus - Das Labor der Zukunft unter dem Mikroskop (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Digitalisierung von Laboren in der Life Sciences Branche

birgt enormes Potenzial, doch viele Unternehmen stehen vor großen

Herausforderungen. Während einige Projekte und Initiativen bereits gestartet

wurden, fehlt es oft an einem übergreifenden Ansatz, um technologische,

strategische und regulatorische Hürden zu überwinden. Eine nachhaltige und

effiziente Vernetzung der Laborlandschaft erfordert gezielte Maßnahmen und

übergreifende Planung.



Stellen Sie sich ein wissenschaftliches Labor vor, in dem Systeme und Tools

nahtlos vernetzt, Daten jederzeit verfügbar und abrufbar sind, Experimente

automatisiert ablaufen und Umweltfaktoren von vornherein in vielen Prozessen

berücksichtigt werden.







Transformation von Laboren zeigt, dass viele Unternehmen noch am Anfang ihrer

digitalen Reise stehen. Um den Stand der Digitalisierung in Laboren und die

Perspektiven besser zu erfassen, hat BearingPoint Tiefeninterviews mit

Expertinnen und Experten aus sieben renommierten Life Science Unternehmen

geführt. Die Studienergebnisse zeigen: Mit gezielten Maßnahmen können

Unternehmen den Prozess erheblich beschleunigen und die Vorteile einer

vernetzten, effizienten Laborlandschaft schneller nutzen. Leistungsfähige Labore

sind ein unverzichtbares Rückgrat bei der Sicherung individueller Gesundheit und

allgemeinen Wohlstands in modernen Industriegesellschaften. Umso wichtiger ist

es, sie bereits heute auf technologische und wirtschaftliche Herausforderungen

der Zukunft vorzubereiten und ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen.



Digitalisierung in Laboren: Ein notwendiger, wenn auch komplexer Wandel



Die Interviews zeigen, dass viele Unternehmen bereits einige

Digitalisierungsprojekte und -initiativen gestartet haben, doch fortschrittliche

Technologien wie bspw. Künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT)

bleiben bisher größtenteils Zukunftsvisionen. Eine umfassende Implementierung

scheitert an technischen, organisatorischen und regulatorischen Hürden.



Die Studie zeigt eindeutig, dass das papierlose Labor - ein Wunsch, der von

allen Befragten explizit genannt wird - ein wichtiger Schritt hin zu mehr

Effizienz und Transparenz sein kann. Doch der Weg zur vollständigen

Digitalisierung erfordert nicht nur eine entsprechende technische Infrastruktur,

sondern auch grundlegende digitale Kompetenzen auf Management-Ebene sowie die

verantwortungsvolle Nutzung und Programmierung digitaler Tools.



Jens Raschke, Globaler Leiter Chemicals, Life Sciences & Resources bei

Jens Raschke, Globaler Leiter Chemicals, Life Sciences & Resources bei

BearingPoint, sieht großes Potenzial für die Digitalisierung der Labore: "Der





