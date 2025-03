Ohne diese Aktie bleiben Nvidia und Apple auf der Strecke – Umsatz explodiert!

Das beschleunigte Wachstum folgt auf die Bekanntgabe von Nvidia in der vergangenen Woche, dass der Quartalsumsatz mit dem neuesten Blackwell-Chip 11 Milliarden US-Dollar betrug. Nvidia bezeichnete dies als "den schnellsten Produktanstieg" in der Unternehmensgeschichte. Diese Ergebnisse zerstreuten Bedenken über mögliche Verzögerungen bei Blackwell-basierten KI-Servern.

Hon Hai betreibt riesige Produktionsstätten in China und beliefert von dort aus den Weltmarkt mit Elektronik. Das Unternehmen sieht sich jedoch mit Unsicherheiten durch die Zölle der Trump-Regierung und Fragen zur Nachhaltigkeit des KI-Booms konfrontiert.

Während große Technologieunternehmen wie Microsoft und Amazon ihre Investitionen in revolutionäre Technologien fortsetzen, hat der Aufstieg des chinesischen Start-ups DeepSeek Zweifel an der langfristigen Rentabilität dieser massiven Infrastrukturausgaben geweckt.

Als führender Serverhersteller von Nvidia gilt Hon Hai als Indikator für den Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Das Unternehmen prognostiziert für das erste Quartal ein starkes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, wie aus dem aktuellen Verkaufsbericht hervorgeht.

Hon Hai baut zudem seine Produktionskapazitäten in den USA aus. In der vergangenen Woche gab Apple bekannt, dass das Unternehmen mit Foxconn zusammenarbeiten wird, um noch in diesem Jahr mit der Produktion von Servern in Houston zu beginnen. Diese Server sollen die Apple-Intelligence-Technologie unterstützen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion