Was ist verrückter: die geplante Schuldenbombe von Friedrich Merz - oder der Handelskrieg von Donald Trump? Beides ziemlich irre. Bei Trump liegt das auf der Hand: er will eine Vision einer guten alten Zeit umsetzen durch Rückabwicklung der Globalisierung mittels Zöllen. Das wird die US-Wirtschaft in eine schwere Rezession stürzen. Gestern aber dann doch eine Rally an der Wall Street, weil laut Aussagen von Handelsminster Lutnik Trump heute bei den Zöllen gegen Kanada und Mexiko zurückrudern könnte. Aber warum sollte er das tun, nachdem die Zölle erst einen einzigen Tag in Kraft sind? Also scheint das doch sehr unwahrscheinlich. Das gilt auch für die Schuldenbombe, die Merz mit der SPD verhandelt hat: sie wird die erforderliche 2/3 Mehrheit im Bundestag nicht erhalten - weswegen sie nicht kommt..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte steigen nach Trump-Schwenk – Zollerleichterungen

2. Rede zur Lage der Nation: Trump warnt vor „Störungen“ durch Zölle

Das Video "Merz-Schuldenbombe oder Trump-Handelskrieg: was ist verrückter?" sehen Sie hier..