JPMORGAN stuft Evonik auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Diese wertete Analyst Chetan Udeshi in seiner ersten Reaktion am Mittwoch als schwächer als erwartet. So …