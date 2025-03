Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Depression 2023 gegenüber Vorjahr um 3,6 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Depression häufigste Diagnose bei stationären Behandlungen wegen psychischer

Erkrankungen

- Behandlungsdauer bei Depression 5 Mal so lang wie bei stationären Behandlungen

insgesamt

- Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen häufigste Ursache für

Krankenhausbehandlungen



Depressionen sind die häufigste Diagnose bei Krankenhausbehandlungen aufgrund

psychischer Erkrankungen oder Verhaltensstörungen. Im Jahr 2023 wurden

hierzulande rund 261 200 Patientinnen und Patienten wegen depressiver Episoden

oder wiederkehrender depressiver Störungen im Krankenhaus behandelt. Damit ist

die Zahl solcher vollstationären Behandlungen das dritte Jahr in Folge gestiegen

- im Vergleich zu 2022 um 3,6 %, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. Allerdings lag die Zahl damit zuletzt noch immer 1,2 % unter dem

Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 mit 264 400 Behandlungsfällen. Einen

deutlichen Anstieg gab es im langfristigen Vergleich der letzten 20 Jahre: 2023

waren 76,8 % mehr psychisch Erkrankte aufgrund von Depressionen in stationärer

Behandlung als noch 2003 mit 147 800 Patientinnen und Patienten.









Mit 261 200 entfiel ein Viertel (25 %) aller rund 1,05 Millionen

Krankenhausbehandlungen aufgrund psychischer Erkrankungen und

Verhaltensstörungen auf depressive Erkrankungen. Alkoholbedingte psychische

Erkrankungen und Verhaltensstörungen folgten mit rund 232 800 Behandlungsfällen

sowie einem Anteil von 22 %.



Die wiederkehrende depressive Störung, bei der depressive Episoden im Laufe des

Lebens wiederholt auftreten, ist die häufigste Diagnose einer Depressionsform

bei den Krankenhausbehandlungen. Deswegen wurden im Jahr 2023 rund 160 500

Patientinnen und Patienten behandelt - ein Höchstwert seit Beginn der Zeitreihe.

Wegen erstmaliger depressiver Episoden waren 100 800 Menschen in stationärer

Behandlung.



Behandlungsdauer bei Depression überdurchschnittlich lang



Patientinnen und Patienten müssen wegen einer Depression deutlich länger im

Krankenhaus behandelt werden als im Durchschnitt aller Erkrankungen. 39,2 Tage

dauerte eine Behandlung bei einer wiederkehrenden depressiven Störung im Jahr

2023 durchschnittlich an. Bei einer erstmaligen depressiven Episode waren es

durchschnittlich 32,3 Tage und bei psychischen Erkrankungen und

Verhaltensstörungen insgesamt waren es 24,5 Tage. Zum Vergleich: Ein stationärer

Krankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2023 durchschnittlich 7,2 Tage.



61 % der wegen Depression Behandelten waren Frauen Seite 2 ► Seite 1 von 2





Höchstwert bei wiederkehrenden depressiven StörungenMit 261 200 entfiel ein Viertel (25 %) aller rund 1,05 MillionenKrankenhausbehandlungen aufgrund psychischer Erkrankungen undVerhaltensstörungen auf depressive Erkrankungen. Alkoholbedingte psychischeErkrankungen und Verhaltensstörungen folgten mit rund 232 800 Behandlungsfällensowie einem Anteil von 22 %.Die wiederkehrende depressive Störung, bei der depressive Episoden im Laufe desLebens wiederholt auftreten, ist die häufigste Diagnose einer Depressionsformbei den Krankenhausbehandlungen. Deswegen wurden im Jahr 2023 rund 160 500Patientinnen und Patienten behandelt - ein Höchstwert seit Beginn der Zeitreihe.Wegen erstmaliger depressiver Episoden waren 100 800 Menschen in stationärerBehandlung.Behandlungsdauer bei Depression überdurchschnittlich langPatientinnen und Patienten müssen wegen einer Depression deutlich länger imKrankenhaus behandelt werden als im Durchschnitt aller Erkrankungen. 39,2 Tagedauerte eine Behandlung bei einer wiederkehrenden depressiven Störung im Jahr2023 durchschnittlich an. Bei einer erstmaligen depressiven Episode waren esdurchschnittlich 32,3 Tage und bei psychischen Erkrankungen undVerhaltensstörungen insgesamt waren es 24,5 Tage. Zum Vergleich: Ein stationärerKrankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2023 durchschnittlich 7,2 Tage.61 % der wegen Depression Behandelten waren Frauen