NEXTCHEM (MAIRE) UNTERSCHREIBT MIT TRANSITION INDUSTRIES EINEN LIZENZVERTRAG FÜR EINE ANLAGE ZUR PRODUKTION VON METHANOL MIT EXTREM NIEDRIGEN CO2 EMISSIONEN BEI EINER KAPAZITÄT VON 2,1 MILLIONEN TONNEN PRO JAHR IN MEXIKO, DIE AUF DER FIRMENEIGEN

- NEXTCHEM's NX AdWinMethanol® Zero ist ein innovatives Produktionsverfahren,

das basierend auf seiner ATR-Technologie (Autotherme Reformierung),

außerordentliche Lösungen zur Minimierung von CO2-Emissionen bietet.

- Die Anlage wird mit einer Gesamtproduktion von mehr als 2,1 Millionen Tonnen

Methanol pro Jahr die größte autarke Produktionsanlage der Welt zur

Herstellung von Chemikalien mit extrem niedrigen CO2-Emissionen sein.

- Das Gesamtpaket für Maire im Projekt wird auf rund EUR 250 Millionen geschätzt

und umfasst auch das Basic Engineering, die Lieferung eigenentwickelter und

kritischer Ausrüstung sowie die Unterstützung bei der Vorbereitung der

Inbetriebnahme, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Anlage.



MAIRE (MAIRE.MI) gibt bekannt, dass die NEXTCHEM Tochtergesellschaft KT Tech

einen Lizenzvertrag für die Implementierung der NEXTCHEM-eigenen NX

AdWinMethanol® Zero-Technologie in der 'Pacifico Mexinol' Produktionsanlage

unterschrieben hat. 'Pacifico Mexinol' ist eine in der Entwicklung befindliche

Anlage zur Produktion von Methanol mit extrem niedrigem CO2-Emissionen in der

Nähe von Los Mochis, Sinaloa, an der Pazifikküste Mexikos, mit einer

Entwickler von großtechnischen Methanol- und Wasserstoff-Anlagen mit extrem

niedrigen CO2-Emissionen in Nordamerika. Transition Industries entwickelt die

'Pacifico Mexinol'-Produktionsanlage gemeinsam mit der International Finance

Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbank-Gruppe.



Wenn die 'Pacifico Mexinol' Produktionsanlage im Jahr 2028 in Betrieb geht, wird

diese voraussichtlich die größte autarke Produktionsanlage der Welt zur

Herstellung von Methanol mit extrem niedrigen CO2-Emissionen sein, die beruhend

auf

Tonnen grünes Methanol und 1,8 Millionen Tonnen blaues Methanol produziert.



Die Lizenzgebühr im Lizenzvertrag, die zum Teil im Voraus und zum Teil bei der

endgültigen Investitionsentscheidung fällig wird, liegt im niedrigen

zweistelligen Millionenbereich und entspricht damit den üblichen Transaktionen

dieser Art. Das Gesamtpaket für Maire im Projekt wird auf etwa EUR 250 Mio. Euro

geschätzt und umfasst auch das Basic Engineering, die Lieferung

eigenentwickelter und kritischer Ausrüstung sowie die Unterstützung bei der

Vorbereitung der Inbetriebnahme, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der

Produktionsanlage.



Transition Industries LLC, ein Unternehmen mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von großtechnischen Methanol- und Wasserstoff-Anlagen mit extrem niedrigen CO2-Emissionen in Nordamerika. Transition Industries entwickelt die 'Pacifico Mexinol'-Produktionsanlage gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbank-Gruppe.

Wenn die 'Pacifico Mexinol' Produktionsanlage im Jahr 2028 in Betrieb geht, wird diese voraussichtlich die größte autarke Produktionsanlage der Welt zur Herstellung von Methanol mit extrem niedrigen CO2-Emissionen sein, die beruhend auf Erdgas als Einsatzstoff mit Hilfe von CO2-Abscheidung jährlich etwa 350 000 Tonnen grünes Methanol und 1,8 Millionen Tonnen blaues Methanol produziert.

Die Lizenzgebühr im Lizenzvertrag, die zum Teil im Voraus und zum Teil bei der endgültigen Investitionsentscheidung fällig wird, liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich und entspricht damit den üblichen Transaktionen dieser Art. Das Gesamtpaket für Maire im Projekt wird auf etwa EUR 250 Mio. Euro geschätzt und umfasst auch das Basic Engineering, die Lieferung eigenentwickelter und kritischer Ausrüstung sowie die Unterstützung bei der Vorbereitung der Inbetriebnahme, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Produktionsanlage.