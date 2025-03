isinwheel startet Spring Sale in ganz Europa

Berlin, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) - Der globale Hersteller und die

renommierte Marke für persönliche Elektromobilität, https://www.isinwheel.de/pag

es/isinwheel-sale?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=site , hat einen

hochattraktiven Frühlingssale (https://www.isinwheel.de/pages/isinwheel-sale?utm

_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=site) angekündigt, der Verbraucher in

ganz Europa dazu einlädt, in dieser Saison verschiedene grüne

Transportmöglichkeiten zu nutzen.



Vom 1. März bis zum 9. April können Kunden in Großbritannien, Deutschland und

Frankreich von erheblichen Preisnachlässen von bis zu 35 % (https://www.isinwhee

l.de/pages/isinwheel-sale?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=site)

auf verschiedene meistverkaufte Produkte, darunter Elektroroller und

Elektrofahrräder, profitieren. Um die neuesten Angebote zu entdecken und die

gesamte Palette der E-Mobilitätslösungen zu erkunden, besuchen Sie die

offizielle Website von https://www.isinwheel.de/pages/isinwheel-sale?utm_source=

PR&utm_medium=article&utm_campaign=site .







d?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=U1) :

Zusammenklappbar und vielseitig für den täglichen Gebrauch



Für diejenigen, die ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes Elektrofahrrad

suchen, ist das U1 Commuter E-Bike (https://www.isinwheel.de/products/u1-tragbar

es-elektrofahrrad?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=U1

) eine ausgezeichnete Wahl. Dieses faltbare und tragbare Elektrofahrrad bietet

eine Batteriereichweite von bis zu 45 Kilometern pro Ladung und ist damit ideal

für den täglichen Pendlerverkehr und Wochenendausflüge. Sein geringes Gewicht

ermöglicht eine einfache Aufbewahrung und eignet sich für Fahrer mit wenig

Lagerraum.



U3 Urban Faltrad E-Bike (https://www.isinwheel.de/products/u3-klapp-e-bike?utm_s

ource=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=U3) : Praktisch und

stilvoll für den Stadtverkehr



Das U3 Urban Faltrad E-Bike (https://www.isinwheel.de/products/u3-klapp-e-bike?u

tm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=U3) wurde speziell

für Stadtbewohner entwickelt, die Wert auf Komfort und Effizienz legen. Sein

kompakter, klappbarer Rahmen ermöglicht eine mühelose Aufbewahrung, selbst in

engen Wohnräumen. Mit einem leistungsstarken Motor und einer zuverlässigen

Batterie sorgt dieses Modell für eine sanfte und kraftsparende Fahrt - ideal für

den täglichen Arbeitsweg und spontane Stadterkundungen.



