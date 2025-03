Neue Regierungen, neue Märkte, neue Chancen - ZukunftsForum Edelmetalle bietet fundierte Antworten auf Insiderthemen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Die Keynote-Speaker der Edelmetall-Konferenz"ZukunftsForum Edelmetalle" wie Chefanalyst Dr. Holger Schmieding von derBerenberg Bank, Edelmetallexperte Ronald Stöferle von der Incrementum AG und dergeopolitische Experte Ralf Schuster von der Helaba zeigen Perspektiven undAnalysen für Investoren und Berater auf.Vom 23. bis 25. März lädt der Edelmetallexperte Wolfgang Wrzesniok-Roßbach,Geschäftsführer der Fragold Connect GmbH, Investoren und Berater aus Industrie,Banken, Vermögensverwaltung sowie weitere Stakeholder zum ZukunftsForumEdelmetalle nach Frankfurt ein. "Ob Rohstoffdeal, Fort-Knox, Allzeithoch,Lithium-Mangel - die Edelmetalle sind auch 2025 immer wieder in denSchlagzeilen", so Wrzesniok-Roßbach. "Auf dem ZukunftsForum Edelmetalle ordnenausgewiesene Experten die Analysen und Prognosen für die verschiedenenStakeholder ein. Die Kompetenz und der Erfahrungshintergrund der Insider ist fürden deutschsprachigen Raum einmalig. Das Interesse der Medien und der Communityhaben uns positiv überrascht. Nach der aktuellen Wahl ist die weitereEntwicklung in unserem Wirtschaftsraum von besonderem Interesse für dieEdelmetall-Community. Die Konferenz hat sich zum Ziele gesetzt, die richtigenAntworten auf die aktuellen Herausforderungen des Edelmetallmarktes zu geben."Nach den Grußworten von York Tetzlaff von der Fachvereinigung Edelmetalle undRuth Crowell von der London Bullion Market Association, beginnt ChefvolkswirtDr. Holger Schmieding von der Berenberg Bank mit der ersten Keynote zum Thema"Herausforderungen für Wirtschaft, Finanzmärkte und Anleger vor dem Hintergrundder neuen Weltordnung". Schmieding wurde bereits als "Prognostiker des Jahres"ausgezeichnet und dreimal in Folge zum besten Bankenvolkswirt Europas bei denrenommierten Extel Surveys gewählt. Bevor er 2010 zu Berenberg wechselte, war erunter anderem am Institut für Weltwirtschaft in Kiel tätig, arbeitete beimInternationalen Währungsfonds und fungierte als Chefvolkswirt für Europa bei derBank of America Merrill Lynch.Im Anschluss entwickelt Ronald Stöferle, Fondsmanager und Managing Partner derIncrementum AG und Herausgeber der führenden jährlichen Edelmetallstudie "In Gold we trust" diese Erkenntnisse für den Edelmetallmarkt weiter. Was bedeutenz. B. Realzinsentwicklung, Verschuldung, Inflation, Zölle etc. für Gold-Anleger?Am Dienstag, den 25. März eröffnet Ralf Schuster, geopolitscher Experte derHelaba den Weißmetall-Tag (benannt nach Silber und den Platinmetallen) mit einer