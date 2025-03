SMA Solar Technology - Aktie im Rampenlicht - 05.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SMA Solar Technology einen Gewinn von +5,78 % verbuchen.

Mit einer Performance von +14,81 % konnte die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +4,25 % geändert.

Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf YouTube.

Der jüngsten Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt winkt am Mittwoch eine Fortsetzung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Dax-Indikator ein Plus von 2,3 Prozent auf 22.850 Punkte. Sein …

Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem operativen Verlust im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Für 2025 wird ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 70 bis 110 Millionen Euro angepeilt, wie …