Banken erwarten Zunahme von Kreditausfällen

München (ots) -



- Die Mehrheit der befragten Banken rechnet für die kommenden Monate mit einer

Zunahme von Kreditausfällen und Non-Performing-Loans

- Standards bei der Kreditvergabe haben sich im vergangenen Jahr erheblich

verschärft

- Besonders herausfordernd ist die Lage bei Bau, Automotive und Immobilien



Die Lage auf dem deutschen Kreditmarkt bleibt angespannt, notwendige

Finanzierungen werden für Unternehmen immer schwieriger. Das zeigt der neue

Kreditmarkt-Monitor, für den Deloitte Ende 2025 Führungskräfte und

Kreditfachleute aus 120 Instituten in Deutschland befragt hat. Danach haben zwei

von drei der befragten Banken 2024 ihre Kreditvergabestandards - auch im

Zusammenhang mit den zahlreichen neuen EU-Regularien - deutlich verschärft.





Knapp ein Viertel der befragten Institute setzt zudem auf sogenannte FinancialCovenants, die eine Verpflichtung zur Einhaltung festgelegter finanziellerAnforderungen festlegen, etwa die maximale Verschuldung gemessen amNettoverschuldungsgrad. Immerhin 17 Prozent wollen aus strategischen Gründen ihrNeugeschäft reduzieren.Und Entspannung ist nicht in Sicht - die konjunkturellen Aussichten inDeutschland bleiben ebenso getrübt wie die Stimmung der Kreditinstitute, vondenen in der Ende 2024 durchgeführten Befragung fast die Hälfte diegesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands als schlecht oder sogar sehr schlechtbewertete. Zugleich prognostizieren die Finanzexperten eine Zunahme derKreditvergabe in den kommenden zwölf Monaten: 53 Prozent erwarten einen leichtenAnstieg, weitere drei Prozent sogar ein deutliches Plus."Die aktuelle Lage im Kreditmarkt scheint widersprüchlich", sagt ChristophRössle, Partner Deloitte: "Einerseits haben die Institute ihre Vergabekriteriendeutlich nachgeschärft und erwarten überwiegend einen Anstieg bei derKreditvergabe, andererseits sehen viele Banken eine drohende Zunahme vonNon-Performing-Loans und Kreditausfällen. In diesem Spannungsfeld wird es fürBanken immer herausfordernder, Geld für Unternehmen bereitzustellen", so Rössle.Breite Palette an Herausforderungen mit SprengkraftDie größten Probleme für Kreditnehmer resultieren laut Befragung weiterhin ausdem Fachkräftemangel sowie aus den zunehmenden regulatorischen Ansprüchen undsteigenden Personalkosten. Hinzu kommen die zahlreichen ESG-Kriterien, dieDigitalisierung sowie geopolitische Konflikte als wichtige makroökonomischeHerausforderungen.Entsprechend erwarten 76 Prozent der Befragten eine Zunahme von Kreditausfällen