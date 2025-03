Spitzenvertreter von Union und SPD bei Scholz

BERLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der Sondierungen für eine neue Koalition haben sich Spitzenvertreter von Union und SPD mit dem scheidenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgetauscht. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kamen dazu für eineinhalb Stunden ins Kanzleramt. An dem gemeinsamen Gespräch nahmen auch die SPD-Co-Chefs Lars Klingbeil und Saskia Esken teil.

Der Austausch mit Scholz sollte unter anderem der Abstimmung mit Blick auf den EU-Sondergipfel an diesem Donnerstag in Brüssel zur Sicherheitslage in Europa dienen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte.

Am Vorabend hatten sich CDU, CSU und SPD in ihren Sondierungen auf ein Paket für massive Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur verständigt. Dafür sollen noch mit dem alten Bundestag Schuldenregeln gelockert werden.