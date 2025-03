Kostenexplosion in der Baubranche - Ex-Bauträger verrät, mit welchen Maßnahmen Bauherren jetzt richtig sparen können (FOTO)

Velburg (ots) - Wer jetzt ein Eigenheim oder Mehrfamilienhaus bauen möchte,

sieht sich mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert. Gleich mehrere

Faktoren, unter anderem gestiegene Zinsen und teureres Material, haben die

Kosten für ein Bauvorhaben regelrecht explodieren lassen. Nichtsdestotrotz gibt

es immer noch Optionen, die Bauherren nutzen können, um die Baukosten im Griff

zu behalten.



Wichtiger denn je ist eine sorgfältige Kalkulation aller anfallenden

Kostenpunkte, denn jede Fehlentscheidung schlägt sofort mit Verlusten im

mindestens vierstelligen Bereich zubuche. In diesem Beitrag werden daher zehn

Maßnahmen vorgestellt, mit denen sich Baukosten reduzieren lassen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

10 Tipps für Bauherren, wie sie aktuell dennoch sparen könnenTipp 1: Beteiligung am Bau oder Beauftragung einzelner HandwerkerHäufig wird beim Bauvorhaben ein Bauunternehmen beauftragt, das sich um alleanfallenden Arbeiten - vom Fensterbau bis zur Bodenverlegung - kümmert. Dafürverlangen diese Generalunternehmer meist hohe Pauschalpreise. Deutlich günstigerkommen Bauherren bei der Einzelvergabe von Gewerken weg, allerdings erhöht sichdadurch auch der Organisationsaufwand, um eine reibungslose Zusammenarbeit derHandwerker ohne Koordinationsschwierigkeiten zu gewährleisten. Eine weiterekostengünstige Option sind Eigenleistungen des Bauherrn. Wer also überhandwerkliche Fähigkeiten verfügt oder Freunde und Familie mit Kenntnissen imBau hat, kann einiges an Geld sparen.Tipp 2: Verhandlungen mit BauunternehmenDie aktuelle Marktlage ist auch für Bauunternehmen schwierig. Wegen dergestiegenen Kosten sinkt die Nachfrage bei den Kunden - infolgedessen müssenviele Anbieter ihre Preise senken. Das versetzt Bauherren in eine ausgezeichneteVerhandlungsposition. Bauherren, die sich mehrere Angebote anschauen undverhandeln, können demnach Kosten einsparen. Allerdings sollte nicht dasgünstigste Angebot allein den Zuschlag bekommen, auch die darin enthaltenenLeistungen müssen überprüft werden.Tipp 3: Sorgfalt bei der Wahl des Architekten und PlanerViele Architekten legen den Fokus auf das Design des Objekts anstatt auf dieWirtschaftlichkeit. Damit gehen jedoch häufig auch höhere Kosten einher. Deshalbsollten Bauherren bereits bei der Beauftragung eines Architekten darauf achten,dass dieser Wert auf kosteneffizientes Bauen legt. Weitere Fachkräfte wieBauingenieure oder Fachplaner sorgen dafür, dass Kostenfallen durchFehlplanungen bereits vor der Umsetzung aufgedeckt und behoben werden. AberAchtung: Die Arbeit erfolgt meist nach HOAI, das heißt, mehr Baukosten bedeutenmehr Honorar. Daher sollte man Pauschalierungen nur mit den erforderlichen