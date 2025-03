SMA Solar mit roten Zahlen, Prognose aber positiv – Aktie geht steil

Der Solartechnikkonzern verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 19,7 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,90 Milliarden Euro). Besonders deutlich fiel der Rückgang des EBITDA von 311,0 Millionen Euro auf -16,0 Millionen Euro aus. Neben geringeren Absatzmengen in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions waren höhere Kosten sowie erhebliche Wertberichtigungen auf Vorräte und Restrukturierungsaufwendungen für diese Entwicklung verantwortlich.

Prognose für 2025: SMA rechnet mit Erholung

Trotz der aktuellen Herausforderungen blickt das Unternehmen optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025. Die SMA Gruppe erwartet einen Umsatz zwischen 1,50 und 1,65 Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 70 und 110 Millionen Euro. Dies wäre eine deutliche Verbesserung gegenüber 2024. Die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms sowie strategische Anpassungen in den einzelnen Segmenten sollen dazu beitragen, die Profitabilität nachhaltig zu steigern.

"Mit dem konzernweiten Restrukturierungs- und Transformationsprogramm schaffen wir die Basis für künftiges profitables Wachstum", erklärte Finanzchefin Barbara Gregor.

Aktie im Plus

Die positiven Aussichten scheinen die Anleger zu überzeugen. An der Frankfurter Börse notiert die SMA-Aktie am späten Vormittag knapp 23 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 16,95 Euro (Stand: 11:03 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,24 % und einem Kurs von 16,66EUR auf Tradegate (05. März 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.





