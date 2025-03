Schaeffler geht vorsichtig ins neue Jahr - Rutsch in die roten Zahlen

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler geht angesichts des schwierigen Umfelds in der Automobilindustrie vorsichtig in das neue Jahr. Vorstandschef Klaus Rosenfeld peilt vor Sondereffekten eine Gewinnmarge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern von drei bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Analysten lagen mit ihren Schätzungen bisher am oberen Ende der Spanne. Der "vorsichtig optimistische Ausblick" trage den voraussichtlich weiter schwankungsanfälligen Bedingungen Rechnung, hieß es zur Begründung. Die im SDax notierte Aktie fiel.

Das Papier verlor in einem sehr festen Markt 1,9 Prozent auf 4,52 Euro. In diesem Jahr steht trotz der schlechten Stimmung in den vergangenen Tagen noch ein Plus von gut vier Prozent zu Buche. Auf ihrem Hoch im Vorjahr war die Schaeffler-Aktie aber noch fast 6,80 Euro wert.