Immer noch jede zweite Stelle unbesetzt - Experte nennt 5 Benefits, mit denen Handwerksbetriebe den Beruf wieder attraktiv machen (FOTO)

Schemmerhofen (ots) - Der Fachkräftemangel im Handwerk bleibt ein großes

Problem: Trotz hoher Nachfrage von Kunden bleiben viele Stellen unbesetzt, weil

es an Nachwuchs fehlt. Dabei gibt es Möglichkeiten, den Beruf für junge Talente

und Quereinsteiger wieder attraktiver zu machen.



Gute Bezahlung allein reicht nicht aus, um Fachkräfte zu überzeugen. Wer gezielt

auf moderne Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und eine attraktive

Unternehmenskultur setzt, kann sich deutlich von der Konkurrenz abheben. In

diesem Beitrag erfahren Sie, welche fünf Benefits Handwerksbetriebe gezielt

einsetzen können, um mehr Bewerber anzusprechen.





1. Flexible Arbeitszeiten und bessere Work-Life-BalanceTraditionell gelten Handwerksberufe als körperlich anstrengend und oft mitfesten Arbeitszeiten verbunden. Doch gerade die junge Generation legt großenWert auf Flexibilität. Handwerksbetriebe, die also mit modernerenArbeitszeitmodellen punkten, können sich als attraktive Arbeitgeber hervortun.Beispielsweise ermöglichen frühere oder spätere Arbeitsbeginnzeiten durchGleitzeitmodelle eine bessere Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Eineweitere Option wäre die Vier-Tage-Woche: Durch längere Arbeitstage auf vier Tageverteilt, erhalten Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag.2. Klare Weiterbildungs- und KarrieremöglichkeitenViele potenzielle Mitarbeiter schrecken vor Handwerksberufen zurück, weil ihnenPerspektiven und klare Karrierewege fehlen. Um Fachkräfte langfristig zu binden,sind daher Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven sehr wichtig. Unternehmenkönnen das durch geförderte Schulungen und Zertifizierungen, wie Meisterkurseoder Spezialausbildungen, unterstützen. Mentoring-Programme helfen, Wissenweiterzugeben und individuelle Karrierepläne zu entwickeln. Auch dieFinanzierung einer Techniker- oder Meisterausbildung durch Zuschüsse oderKostenübernahmen kann ein Anreiz sein. So zahlen einige Betriebe ihren Gesellendie Meisterschule unter der Voraussetzung, dass sie anschließend für einebestimmte Zeit, etwa drei Jahre, im Unternehmen bleiben - eine Win-win-Situationfür beide Seiten.3. Moderne Ausstattung und innovative TechnologienEin modernes Arbeitsumfeld ist für viele junge Fachkräfte ein entscheidenderFaktor bei der Jobwahl. Betriebe, die in digitale Prozesse, ergonomischeArbeitsbedingungen und nachhaltige Technologien investieren, machen sich nichtnur effizienter, sondern auch attraktiver. Tablets für die Auftragsabwicklung,3D-Planungstools und moderne Abrechnungssysteme erleichtern den Arbeitsalltag,während höhenverstellbare Werkbänke und ergonomische Werkzeuge die körperliche