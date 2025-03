Verbund Pflegehilfe präsentiert den Entlass-Manager auf Europas führender Digital-Health-Messe (FOTO)

Mainz (ots) - Die DMEA 2025, Europas führende Messe für Digital Health, öffnet

vom 8. bis 10. April 2025 in Berlin erneut ihre Tore. Auch in diesem Jahr ist

der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) mit dabei und stellt

seine innovative Softwarelösung, den Entlass-Manager

(https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager) , vor.



Als zentrale Plattform für digitale Gesundheitslösungen bringt die DMEA

(https://www.dmea.de/de/about/) Experten aus dem Gesundheitswesen, der

IT-Branche sowie aus Politik und Wissenschaft zusammen. Über 700 Aussteller

präsentieren neueste Technologien und Konzepte für die digitale Zukunft des

Gesundheitswesens . Neben der Fachmesse bietet die Veranstaltung ein

umfangreiches Konferenzprogramm mit Keynotes, Panels und Workshops zu aktuellen

Entwicklungen und Herausforderungen in der Branche.









Ein besonderes Highlight ist die Präsentation des Entlass-Managers

(https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager) , der speziell entwickelt wurde,

um Kliniken bei einem effizienten und nahtlosen Entlassmanagement zu

unterstützen. Die Softwarelösung optimiert den Übergang von Patienten in die

Nachversorgung, indem sie Zugriff auf über 45.000 Nachversorger bietet und den

Prozess der Anschlussversorgung mit wenigen Klicks deutlich erleichtert. Dadurch

werden nicht nur wertvolle Ressourcen im Klinikalltag eingespart, sondern auch

die Versorgungsqualität für Patienten nachhaltig verbessert.



"Die DMEA ist für uns die ideale Plattform, um den Entlass-Manager einem

Fachpublikum zu präsentieren. Unsere Lösung trägt aktiv dazu bei,

Entlassprozesse effizienter zu gestalten und damit sowohl medizinisches Personal

als auch Patienten zu entlasten", sagt Johannes Haas, Geschäftsführer vom

Verbund Pflegehilfe. Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, den

Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) auf der DMEA 2025 zu besuchen

und sich aus erster Hand über den Entlass-Manager zu informieren.



Live-Demo vereinbaren



Erleben Sie den Entlass-Manager in Aktion! Vereinbaren Sie jetzt einen Termin

für unsere Live-Demo in Halle 4.2, Stand D-116 : Termin vereinbaren (https://out

look.office365.com/book/TerminplanungEntlassManager@pflegehilfe.de/s/3prPL0_Mmkm

gCABUxJhVug2)



DMEA-Ticketshop : Jetzt Ticket sichern

(https://www.dmea.de/de/besuchen/tickets/)



Nicht auf der DMEA? Kein Problem!



Lasst Euch unsere Lösung bequem zeigen - ganz flexibel , wann es Euch passt.

Jetzt Termin buchen

(https://outlook.office365.com/book/TerminplanungEntlassManager@pflegehilfe.de/)



Über den Verbund Pflegehilfe



Der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) ist ein führender

Anbieter von Beratungslösungen und digitalen Tools für die Pflegebranche. Mit

dem Entlass-Manager erleichtert das Unternehmen Kliniken die

Nachsorgevermittlung und trägt zur Optimierung der Patientenversorgung bei.



Pressekontakt:



Samantha Ackermann

01760 21420249

mailto:presse@pflegehilfe.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138510/5983925

OTS: Verbund Pflegehilfe







