Celonis und thyssenkrupp-Tochter pacemaker geben Partnerschaft bekannt (FOTO)

Essen/München (ots) - https://www.pacemaker.ai/ , ein Softwareunternehmen von

thyssenkrupp, das KI-basierte Softwarelösungen für resiliente Lieferketten

entwickelt, und Celonis, globaler Marktführer im Bereich Process Mining und

Prozessintelligenz, geben ihre Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit zielt

darauf ab, Unternehmen mit prädiktiven Analysen den Blick in die Zukunft zu

eröffnen und ihre Lieferketten effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Dafür

bietet pacemaker.ai künftig eine integrierte Lösung aus Celonis Process Mining

und dem eigenen Demand Forecasting an. Die Prognosedaten von pacemaker.ai können

dabei nativ in den Celonis Intelligence Graph integriert werden. Kunden

profitieren somit von automatisierten Prognosen für die Bereiche Einkauf,

Produktion und Logistik. Über- und Unterbeständen wird vorgebeugt, Lieferzeiten

lassen sich minimieren und Prozesse effizienter gestalten.



"Das effiziente Management komplexer Lieferketten und der Warenbestände ist für

viele mittelständische und große Unternehmen derzeit eine der größten

Herausforderungen", so Peter Budweiser, General Manager Supply Chain bei

Celonis. "Daher profitieren mittelständische und große Unternehmen von unserer

Partnerschaft mit pacemaker: Sie verknüpft auf einzigartige Weise die umfassende

Datenbasis unserer Kunden mit den hochpräzisen Prognosen von pacemaker und

ermöglicht dadurch verlässliche und einfach umsetzbare Vorhersagen für ihre

Bedarfsplanung."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG! Short 10,02€ 1,11 × 8,58 Zum Produkt Long 7,80€ 1,36 × 6,66 Zum Produkt