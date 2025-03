Verfassungsbeschwerde gegen Varta-Sanierung ist unzulässig

Chartier schrieb 22.02.25, 14:25

Hallo Profi2000,



Was ist auf Dauer wirklich empfehlenswert?

(Soll eine Firma Mitarbeiter X für das Marketing einstellen? Was, wenn er morgen von seiner Frau verlassen wird, Alkoholiker wird und nur noch ein Schatten seiner selbst ist? Er hat keine guten Ideen mehr, eine Blockade. Bis zum Tag X, an dem Mitarbeiter X sein Comeback startet...)



Entlassen oder behalten?



An der Börse werden Zukunftserwartungen und Fantasie gehandelt.

Niemand kann dir sagen, wie es in zwei Jahren aussieht.



Wenn du langfristig „sicher“ investieren willst, kauf dir ETFs aus verschiedenen Märkten.

Da findet automatisch eine Zellerneuerung statt: schwache Firmen fliegen raus, starke werden aufgenommen.

Der Dow Jones hat heute auch keine Firmen der ersten Stunde mehr dabei – die dürften alle Konkurs gegangen sein.



Warum soll eine Firma kein Daseinsrecht haben?

Die Börse ist dazu da, damit Unternehmen sich Kapital beschaffen können.

Private-Equity-Gesellschaften wollen für ihre Investoren Geld verdienen, also kann es natürlich sein, dass etwas überteuert an den Markt geht. Der Markt entscheidet am Ende über den Preis – nicht die Gesellschaft und auch niemand anderes.

Psychologie der Masse – FOMO etc.



Die Börse wird auch als das größte Casino überhaupt bezeichnet.

Jeder trifft seine Anlageentscheidungen für sich.



Good Luck,

Chartier