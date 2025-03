Papierkram & Zettelwirtschaft Adé - Hallo digitale Fahrzeugverwaltung (FOTO)

Netphen (ots) -



- Mit der digitalen Fahrzeugverwaltung von LapID optimieren

Fuhrparkverantwortliche ihre Prozesse und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit

sowie einen besseren Überblick über ihren Fuhrpark.



- Alle Informationen zentral an einem Ort: Von Aufgaben und Terminen,

UVV-Prüfungen, Fahrzeug- und Leasinginformationen bis hin zu wichtigen

Fahrzeugdokumenten.





- Dank der LapID Fahrzeugverwaltung gehören Outlook, Excel-Listen, Papierakten,veraltete Ordnerstrukturen und das Zettelchaos endgültig der Vergangenheit an.- Jörg Schnermann, Geschäftsführer LapID: "Unser Ziel ist es, die Verwaltung vonFuhrparks so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Mit unsererdigitalen Lösung geben wir Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, um ihreProzesse zu optimieren und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren."Mit der digitalen Fahrzeugverwaltung erweitert die LapID Service GmbH ihrProduktportfolio. Bisher machten manuelle Prozesse, Outlook-Wiedervorlagen,Excel-Listen oder sogar physische Akten das Fuhrparkmanagement oft unnötigkomplex und zeitaufwendig. Die digitale Lösung von LapID minimiert den Aufwandund verschafft Fuhrparkverantwortlichen einen besseren Überblick über dieVerwaltung des Fuhrparks.Das Unternehmen bietet mit der Einführung der LapID Fahrzeugverwaltung seinenKunden jetzt noch umfangreichere Funktionen. Fuhrparkmanager können Aufgaben undTermine, wie UVV-Prüfungen, effizient in einem System organisieren. LapIDermöglicht damit einen weiteren Schritt zur Automatisierung von Prozessen.Alle Funktionen der Fahrzeugverwaltung an einem Ort vereintDas LapID System bündelt alle essenziellen Funktionen, die Fuhrparkmanager fürdie Verwaltung ihrer Fahrzeugflotte benötigen. Dazu gehören neben der digitalenFahrzeugakte ein Dokumentenmanagement, Leasingmanagement mit Prognosen undWarnungen sowie ein umfangreiches Reporting.Ein besonderes Highlight ist das dynamische Aufgaben- & Terminmanagement, mitdem Fahrer an anstehende Aufgaben und Termine wie UVV oder HU erinnert werdenkönnen. Darüber hinaus können sogar Informationen, Dokumente und Bestätigungeneingeholt werden - bspw. die Abfrage von Km-Ständen. Hierfür habenFuhrparkmanager die Möglichkeit, auf einen umfangreichen Pool von Vorlagen fürAufgaben und Termine zurückzugreifen, oder sich individuelle Aufgaben undTermine zu erstellen.Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Unsere Lösung vereint alleessenziellen Funktionen der Fahrzeugverwaltung an einem Ort und bietet eineintuitive Benutzeroberfläche, die den Umstieg von manuellen Prozessen zu