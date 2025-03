Wissing weist Kritik an geplantem Sondervermögen zurück

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat Kritik am geplanten Sondervermögen für Verkehrsinfrastruktur zurückgewiesen. Tatsächlich benötige man mehr Geld bei der Infrastruktur, sagte er den Sendern RTL und ntv. Das könne nicht über den Haushalt finanziert werden.



"Wir haben Finanzlücken in den nächsten Jahren, und die müssen geschlossen werden, und zwar zeitnah und verlässlich", so Wissing. Nach seinen Einschätzungen belaufen sich die Kosten auf rund 220 Milliarden Euro allein bis 2029. Dafür müsse umgehend gehandelt werden.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group! Short 35,12€ 0,25 × 14,33 Zum Produkt Long 30,65€ 0,27 × 12,67 Zum Produkt