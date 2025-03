UBS hebt Ziel für Bilfinger auf 70 Euro - 'Buy'

unicum schrieb 11.12.24, 13:06

Hier ist mal ein kurzes Update notwendig:



Q3.24:

Im Wesentlichen gibt es da nichts zu berichten. Erfreulich ist, dass International einen recht hohen AE auswies. Das negative EBIT dort begründet sich durch den Abschluss eines jahrelangen Rechtstreites, der auf Konzernebene einen entsprechenden Ertrag auf Auflösung von Rückstellungen generiert haben soll. In Summe also neutral, wenn an den Ausführungen des Managments Glauben schenkt.

Bilfinger wird das Jahr m.E. in der Mitte der hochgesetzten Umsatzprognose erzielen. Für 2025 bin ich ebenfalls optimistisch. Ich rechne mit einem Umsatzanstieg um 4-5% (Managementlangfristprognose). Die makroökonomischen Parameter (Währungen, Energiepreise, Investitionslage der Abnehmer) sind in Summe alle mehr oder weniger stabil.



Im Call waren die Ausführungen zu dem Fähranleger-Unglück sehr unbefriedigend. Dieser Sachverhalt wird, bis zu Klärung, m.E. eine Belastung für die Aktie bleiben. Ich gehe weiterhin von der Notwendigkeit aus, Rückstellungen zu bilden. Insgesondere der Imageschaden, speziell in Bilfinger's Situation dürfte groß sein.



Cevian scheint nun doch den Exit über die Börse gehen zu wollen: Anfang des Jahres hielt Cevian noch 25% der Aktien, mittlerweile sind es über drei Meldungen im Laufe des Jahres nur noch 15%:

https://www.bilfinger.com/fileadmin/One_Global_Website/Investors/IRgemListe/Publikationen/Stimmrechtsmitteilungen/2024/18.11.2024_Cevian__14_99__Aktien_.pdf

Damit verflüchtigt sich die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme durch die Abgabe der Pakete von Cevian und ENA.



Dafür gibt es jetzt ein ARP. Einerseits weil die Aktie nachwievor mit EV/EBIT 2025 (e) ca. 5,9 und KGV 8,9 günstig bewertet ist, anderseits vermutlich auch um den weiteren Ausstieg von Cevian zu unterstützen.



Alles also im Lot, wäre da nicht das Fähranlegerunglück.