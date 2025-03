BASF – wir kassieren Gewinne

Friedrich Merz hat am Dienstag die magischen Worte fallen lassen: „whatever it takes…“ Vor einigen Jahren beendete Mario Draghi damit die Eurokrise und setze eine nahezu endlose Geldflut in Gang. Ein ähnliches Vorhaben hat nun Merz. Das die Schuldenbremse in dieser Form kaum Bestand haben würde, war vor der Wahl klar, auch wenn die CDU verworren kommunizierte. Nun packt man die Bazooka aus, was von internationalen Medien als „historisch“ eingeordnet wird.

Mit unserem Portfolio Deutschland 2025 hatten wir auch auf diese Begebenheit spekuliert. Das Portfolio liegt mittlerweile knapp 35 Prozent im Plus. Wir kassieren weitere Gewinne. Grundsätzlich halten wir die Strategie Europa, Deutschland und deutsche Nebenwerte für sehr sinnvoll. Wir wollen angesichts der gegenwärtigen Volatilität im Markt nicht zu viel riskieren.

Wir halbieren:

Jungheinrich

WKN PC5CJE

Plus 105 Prozent

BASF

WKN MG568E

Plus 114 Prozent

Infineon

WKN MG887U

Plus 88 Prozent

WKN HD7VU0

Plus 43 Prozent