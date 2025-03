Die Freenet-Maschine läuft und läuft...

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) meldet in Folge des ungebrochenen Wachstums seiner digitalen TV-Sparte waipu.tv einen Rekordgewinn für das Geschäftsjahr 2024: Der Konzernumsatz zog um 3,9 Prozent auf knapp 2,5 Mrd. Euro an, der operative Gewinn legte um 3,5 Prozent auf 521,5 Mio. Euro zu. Der Free Cash Flow, der als Gradmesser für ausschüttungsfähige Gewinne und daher die Dividendenhöhe gilt, verbesserte sich sogar um 5,7 Prozent auf 292,3 Mio. Euro. Das Management stellte zudem für 2025 weiteres Wachstum in Aussicht und kündigte eine Erhöhung der Dividende sowie Aktienrückkäufe Volumen von 100 Mio. Euro an. Wer sich auf dem aktuellen Kursniveau im soliden, skalierbaren Geschäft von Freenet engagieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren will, kann auf eine Zertifikate-Strategie setzen.

Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (Juni)