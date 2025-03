Siemens Energy, Hochtief & Co Milliardenschweres Gamechanger-Finanzpaket lässt deutsche Aktien explodieren! Deutschland steht vor einer historischen Finanzwende! Ein milliardenschweres Finanzpaket für Infrastruktur und Verteidigung könnte die Wirtschaft ankurbeln. Das katapultiert viele deutsche Aktien am Mittwoch in die Höhe.