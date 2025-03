Auto1 nehmen Rally wieder auf - Oddo BHF stuft auf 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem starken deutschen Aktienmarkt sind die Papiere von Auto1 am Mittwoch positiv aufgefallen. Mit einem Kurssprung um mehr als neun Prozent auf 24,36 Euro bewegten sie sich allerdings nur im vorderen Drittel des MDax , der zeitgleich wegen großer Fantasie für Rüstungs- und Infrastrukturwerte ebenfalls sehr kräftig um 6,6 Prozent anzog. Den Anstoß dazu gab ein historisches Investitionspaket, das die möglichen Koalitionspartner Union und SPD am Vorabend geschnürt haben.

Die Investmentbank Oddo BHF hat ihr Votum für Auto1 von "Neutral" auf "Outperform" angehoben und damit wieder neue Nachfrage nach den Aktien des Gebrauchtwagenhändlers entfacht. Mit einem Anstieg um aktuell 55 Prozent gehören sie 2025 bislang zu den absoluten MDax-Favoriten, doch zuletzt sah es drei Tage lang mit Kursverlusten so aus, als ob das Interesse der Anleger auf dem erhöhten Niveau nachlässt. Dem Hoch seit Dezember 2021, das in der Vorwoche mit 24,72 Euro markiert wurde, kamen die Aktien am Mittwoch wieder nahe.