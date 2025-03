Aktien Europa Kräftige Kursgewinne - Bauwerte gefragt Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch deutlich zugelegt und damit die Vortagesschwäche überwunden. Sie reagierten damit auf Pläne zu umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur und Rüstung in Deutschland. Die Schuldenbremse soll für …