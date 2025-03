Mehr Fahrspaß, mehr Farben, mehr Sicherheit

Wien (ots) - woom präsentiert Produktneuheiten



woom startet mit spannenden Produktnews in den Frühling - mit gleich zwei

Neuauflagen seiner beliebtesten Produkte: das superleichte woom GO bike in 4

Größen für Kinder von 1,5 bis 8 Jahren und den READY Kinderhelm in 3 Größen für

Kids von 1 bis 14 Jahren. Beide mit cleveren Updates für noch mehr Sicherheit,

Komfort und Fahrspaß. Die neuen Produkte präsentieren sich in zahlreichen neuen

und miteinander harmonierenden Farben, die dank der Mix-and-Match-Strategie

unendlich viele Kombinationen ermöglichen - so können die Kids ihr Radabenteuer

bunt und ganz individuell gestalten!



Bereit für neue Abenteuer







von klein auf spielerisch und besonders einfach machen. Mit der neuen Generation

seiner ikonischen Lauf- und Kinderräder (12 bis 20 Zoll) sowie einer optimierten

Version seines beliebten Helms setzt woom erneut Maßstäbe in puncto Design,

Ergonomie und Sicherheit.



Die achte Generation der beliebten Allround-Bikes von woom kommt in vier Größen

und vier brandneuen Farben und wurde in vielen Details weiterentwickelt.



"Unser Ziel war es, das Radfahren für Kinder noch freudvoller zu machen",

erklärt Matthias Leite-Gürtner, Produktdesigner bei woom. "Mit einer noch

aufrechteren Sitzposition, neuen Griffen für besseren Halt und ergonomisch

optimierten Sätteln haben wir das Fahrerlebnis nochmal verbessert und

ermöglichen den Kindern jetzt noch mehr Fahrspaß."



woom GO begleitet Kinder auf ihrer einzigartigen Fahrradreise



Mit dem woom GO 1 Laufrad beginnt die Entdeckungsreise auf zwei Rädern für

Kinder ab 1,5 Jahren spielerisch, während das woom GO 2 den magischen Moment des

ersten Pedalierens unvergesslich macht. Jedes weitere Modell schenkt

Selbstvertrauen, Fahrspaß und Sicherheit - bis hin zum woom GO 4, mit dem Kinder

erstmals schalten und größere Touren meistern.



"Unsere Vision ist es, Millionen von Kindern weltweit für das Radfahren zu

begeistern und somit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, gesunden und

aktiven Zukunft zu leisten. Die steigende Nachfrage nach hochwertigen,

kindgerechten Fahrrädern zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit

woom GO und dem READY Kinderhelm setzen wir auf höchste Qualität, Sicherheit und

ein klares Design, um unsere Markenpräsenz in diesem dynamischen Markt weiter

auszubauen und den nächsten Schritt in der Förderung des Radfahrens für die

jüngsten Generationen zu gehen", so woom CEO Bernd Hake. Seite 2 ► Seite 1 von 3





